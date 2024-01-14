İzlanda’da yanardağ patladı... Lavlar metrelerce püskürdü

14 Ocak 2024 13:24 - Güncelleme : 14 Ocak 2024 13:24

İzlanda son dönemde sıkça yanardağ patlamalarıyla gündeme geliyor. Ülkenin güneybatısında geçtiğimiz ay yaşanan yanardağ patlamasının ardından bugün yeni bir patlama meydana geldi.

İhlas Haber Ajansı'nın aktardığına gre Reykjanes Yarımadası’nın Grindavik kasabası yakınındaki yanardağ, patlamanın ardından metrelerce yüksekliğe lav ve kül püskürttü. Sivil Savunma Teşkilatı, durumu ve patlamanın yaşandığı yanardağı belirlemek üzere bir sahil güvenlik helikopterini görevlendirdi.

ÜLKENİN DÖRT BİR YANI YANARDAĞ

Geçtiğimiz ay yine Reykjanes Yarımadası’nın Grindavik kasabası yakınındaki yanardağ, haftalardır meydana gelen depremlerin ardından patlayarak lav ve kül püskürtmüştü. Kasabadaki 4 bin kişi kasım ayında tahliye edilmiş, Sivil Savunma, halkı bölgeye yaklaşmamaları konusunda uyarmıştı.

Dünya’daki en büyük iki tektonik levha olan Avrasya ve Kuzey Amerika tektonik levhaları arasında bulunan İzlanda, bu anlamda sismik ve volkanik bir noktada yer alıyor. Ülke coğrafyasında 32 aktif yanardağ bulunuyor.