J-35 savaş uçağına KAAN engeli! Çin'de rekabet endişesi oluştu

11 Mart 2024 14:49 - Güncelleme : 11 Mart 2024 14:50

Türkiye'nin 5. Nesil savaş uçağı KAAN gökyüzüyle buluştu, savunma sanayi alanında uluslararası pazarda kritik aşama geçildi. Gelişme, pazar paylarını kaybetmek istemeyen ülkelerde endişeye yol açtı.

J-35'LERİN MÜŞTERİLERİNİ KAPMAK İSTER Mİ?

Bu endişe, Çin basınına "KAAN, J-35’lerin müşterilerini kapmak ister mi?" manşetiyle yansıdı. Çin'in önde gelen haber sitelerinden Zaker’deki haberde, Türkiye’nin KAAN ile 5'inci nesil savaş uçağı geliştiren dördüncü ülke olduğuna dikkat çekildi.

KAAN’ın süpersonik seyir ve yüksek manevra kabiliyetine sahip olduğu vurgulandı, radar kesit alanı özelliğine yer verildi.

GÖRÜNMEZLİĞİ ÖNE ÇIKTI

RCS seviyesinin Çin, ABD ve Rus rakiplerinden daha düşük olması nedeniyle görünmezlik seviyesinin daha iyi olduğunun altı çizildi.

Haberde, Türkiye’nin TB-2’de olduğu gibi KAAN’la da Çin’in silah satış payını alabileceği belirtildi.

Pakistan’la yapılan iş birliğinin hatırlatıldığı haberde, KAAN’ın, Çin uçağı J-35 üzerinde ticari rekabet açısından baskı yapacağı yorumu dikkati çekti.