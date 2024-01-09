Japonya beşik gibi: 6 büyüklüğünde depremle sallandı

09 Ocak 2024 13:43 - Güncelleme : 09 Ocak 2024 14:02

Dünyadaki büyük depremlerin yaklaşık yüzde 80'inin meydana geldiği 'Ateş Çemberi' olarak bilinen Pasifik Deprem Kuşağı'nda yer alan Japonya beşik gibi sallanmaya devam ediyor.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre; Japonya'nın kuzeybatısındaki Niigata eyaletine bağlı Sado Adası açıklarında 6 büyüklüğünde deprem oldu.

Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA), ülkenin kuzeybatısındaki Sado Adası açıklarında yerel saatle 17.59'da meydana gelen 6 büyüklüğünde deprem olduğunu açıkladı. Depremin 10 kilometre derinlikte kaydedildiği belirtildi.

TSUNAMİ UYARISI YOK

Depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı. Sarsıntının Niigata geneli ile Yamagata, Toyama, Nagano ile İşikava eyaletlerinde hissedildiği bildirildi.

BİLANÇO AĞIRLAŞIYOR

Öte yandan Japonya'nın batısındaki İşikava eyaleti ve bu bölgedeki Noto Yarımadası kıyısında meydana gelen depremlerin bilançosu ağırlaşıyor. Deprem nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 202'ye yükseldi.

İşikava Eyalet Valiliğinden yapılan açıklamada, ocak ayının ilk haftasında meydana gelen çok sayıda depremde yaşamını yitirenlerin sayısının 202'ye çıktığı bildirildi.

Açıklamada, 28 binden fazla kişinin tahliye noktasında konakladığı eyalet genelinde, kapanan yollar nedeniyle 3 bin 300 kişinin mahsur kaldığı belirtildi.