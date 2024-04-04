Japonya'da 6 büyüklüğünde deprem

04 Nisan 2024 06:47 - Güncelleme : 04 Nisan 2024 06:48

Dünya beşik gibi sallanıyor... Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi (EMSC), Perşembe günü Japonya'nın Honshu kentinin doğu kıyısında 6 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini söyledi.

EMSC, depremin 32 km derinlikte olduğunu söyledi.

Sarsıntının ardından herhangi bir can ya da mal kaybı yaşanmadığı açıklandı.