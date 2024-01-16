Japonya’da bir uçak kazası daha

16 Ocak 2024 14:29 - Güncelleme : 16 Ocak 2024 14:34

Japonya'da depremin ardından 2 Ocak'ta Haneda Havalimanı'nda yaşanan ve 5 kişinin ölümüne neden olan uçak kazası ülkeyi derinden sartsmıştı. Ölümle sonuçlanan uçak kazasının yankıları sürerken, ülkede bir uçak kazası daha meydana geldi.

Hokkaido eyaletinde bulunan New Chitose Havalimanı'nda Korean Air'a ait bir uçak, park halindeki Hong Kong merkezli Cathay Pacific'e ait bir yolcu uçağının kuyruk kısmına çarptı. Korean Air uçağında 289 yolcu ve mürettebatın olduğu, Cathay Pacific uçağında ise yolcu bulunmadığı öğrenildi.

OLUMSUZ BİR DURUM YOK

Kazanın ardından yangın ya da patlama meydana gelmezken, ilk belirlemelere göre yaralanan da olmadı. Kazayla ilgili detaylı soruşturma başlatıldı. New Chitose Havalimanı'ndan bugün yapılması beklenen bazı uçuşlar, bölgede etkili olan şiddetli kar yağışı nedeniyle iptal edilmişti.

UÇAK KAZASINDA 5 KİŞİ ÖLMÜŞTÜ

Japonya, 2 Ocak'ta meydana gelen ve dünya kamuoyunu sarsan uçak kazası ile gündeme gelmişti. New Chitose Havalimanı'ndan Haneda Havalimanı'na gitmekte olan Japon Hava Yolları’na (JAL) ait 516 sefer sayılı Airbus A350 tipi uçak, inişi sırasında Japonya Sahil Güvenlik Kuvvetleri’ne (JCG) ait MA-722 tipi uçakla çarpışmıştı.

Kazada deprem bölgesine yardım malzemesi taşıyan JCG uçağındaki 5 personelin hayatını kaybettiği açıklanırken, pilot ise ağır yaralanmıştı. Alev topuna dönen JAL uçağındaki 367'si yolcu 12'si mürettebat 379 kişi ise başarılı bir tahliye operasyonu ile kazadan kurtulmuştu.