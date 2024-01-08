Japonya'da depremin 8. gününde ölü sayısı 320'yi aştı

08 Ocak 2024 10:20 - Güncelleme : 08 Ocak 2024 10:20

Japonya'nın Iİşikava eyaletinde meydana gelen ve Toyama, Niigata, Fukui ve Gifu eyaletlerinde de şiddetli şekilde hissedilen 7.6 büyüklüğündeki depremin 8’nci gününde ölü sayısı 323'e yükseldi. Ayrıca 103 kişiden de halen haber alınamadığı açıklandı.

Öte yandan yetkililer, depremin etkili olduğu bölgelerde süren yoğun kar yağışından dolayı hasarlı binalara karşı uyarılarda bulunurken Japonya Meteoroloji Ajansı, insanları, ulaşım sistemlerinde aksamalar, elektrik telleri ve ağaçlarda kar birikintisinin yanı sıra diğer olası tehlikelere karşı teyakkuzda olmaya çağırdı.

JAPONYA 7.6 İLE SARSILDI

Japonya’nın Ishikawa eyaleti 1 Ocak'ta 7.6 büyüklüğünde depremle sarsılmış, paniğe neden olan deprem Toyama, Niigata, Fukui ve Gifu eyaletlerinin yanı sıra başkent Tokyo ve çevresinde de hissedilmişti.

Kıyı kesimler için tsunami uyarısı yapılırken, bazı bölgelerde yüksekliği 1.2 metreyi bulan tsunami dalgaları gözlenmişti.

Binlerce kişinin tahliye edilmesine neden olan sarsıntı, ulaşım hatlarında da aksamalara neden olmuştu.