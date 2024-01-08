Tgrt Haber
Canlı Yayın Yayın Akışı
×
  • Anasayfa
  • Son Dakika
  • Canlı Yayın
  • Yayın Akışı
  • Gündem
  • Politika
  • Ekonomi
  • Dünya
  • Spor
  • Magazin
  • Videogaleri
  • Fotogaleri
  • Diğer
    • 08 Ocak 2024 10:20 - Güncelleme : 08 Ocak 2024 10:20

    Japonya'da depremin 8. gününde ölü sayısı 320'yi aştı

    Editör: Berrak Arıcan / Kaynak: Anadolu Ajansı, İhlas Haber Ajansı, AFP

    Japonya'nın batısında bulunan İşikawa eyaletinde ve bu bölgedeki Noto Yarımadası kıyısında meydana gelen şiddetli depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısı 323'e yükseldi. 

    Japonya, Deprem

    Japonya'nın Iİşikava eyaletinde meydana gelen ve Toyama, Niigata, Fukui ve Gifu eyaletlerinde de şiddetli şekilde hissedilen 7.6 büyüklüğündeki depremin 8’nci gününde ölü sayısı 323'e yükseldi. Ayrıca 103 kişiden de halen haber alınamadığı açıklandı.

    Öte yandan yetkililer, depremin etkili olduğu bölgelerde süren yoğun kar yağışından dolayı hasarlı binalara karşı uyarılarda bulunurken Japonya Meteoroloji Ajansı, insanları, ulaşım sistemlerinde aksamalar, elektrik telleri ve ağaçlarda kar birikintisinin yanı sıra diğer olası tehlikelere karşı teyakkuzda olmaya çağırdı.

    Japonya'da depremin 8. gününde ölü sayısı 320'yi aştı

    JAPONYA 7.6 İLE SARSILDI

    Japonya’nın Ishikawa eyaleti 1 Ocak'ta 7.6 büyüklüğünde depremle sarsılmış, paniğe neden olan deprem Toyama, Niigata, Fukui ve Gifu eyaletlerinin yanı sıra başkent Tokyo ve çevresinde de hissedilmişti.

    Japonya'da depremin 8. gününde ölü sayısı 320'yi aştı

    Kıyı kesimler için tsunami uyarısı yapılırken, bazı bölgelerde yüksekliği 1.2 metreyi bulan tsunami dalgaları gözlenmişti.

    Japonya'da depremin 8. gününde ölü sayısı 320'yi aştı

    Binlerce kişinin tahliye edilmesine neden olan sarsıntı, ulaşım hatlarında da aksamalara neden olmuştu.

    Haberler>Dünya>Japonya'da depremin 8. gününde ölü sayısı 320'yi aştı
    Etiketler
    japonyadeprem
    UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
    Keşfet
    Sonraki Haber Yükleniyor...