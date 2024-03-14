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14 Mart 2024 18:52 - Güncelleme : 14 Mart 2024 18:57

Japonya'da korkutan deprem! Fukuşima şiddetli sallandı

Japonya'nın kuzeydoğusundaki Fukuşima eyaleti açıklarında korkutan bir deprem meydana geldi.

Editör: Berkay Alptekin / Kaynak: Anadolu Ajansı
Japonya&#039;da korkutan deprem! Fukuşima şiddetli sallandı

Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA) açıklamasına göre, ülkenin kuzeydoğusundaki Fukuşima eyaletinin Naraha sahili açıklarında yerel saatle 00.14'te meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki deprem 50 kilometre derinlikte kaydedildi.

ÇOĞU BÖLGEDE HİSSEDİLDİ

Depremin sarsıntısının başta Fukuşima olmak üzere Pasifik Okyanusu kıyısındaki İwate, Miyagi, İbaraki, Çiba eyaletleri ile başkent Tokyo'da hissedildiği bildirildi.

Öte yandan, depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.

Kaynak: Anadolu Ajansı
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