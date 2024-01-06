Japonya'daki depremde ölü sayısı yükseldi
Japonya'nın İşikava eyaleti ve Noto Yarımadası kıyılarında meydana gelen şiddetli depremler sonucunda hayatını kaybedenlerin sayısı 126'ya çıktı. NHK'nin raporuna göre, bölgede 200'den fazla kişi hâlâ kayıp durumda.
Japonya'da meydana gelen depremlerde özellikle Anamizu şehrinde yaşanan toprak kaymaları, 10 kişinin şehirde ve 170'ten fazla kişinin eyaletin diğer bölgelerinde mahsur kalmasına neden oldu.
Eyalet yetkilileri, yaklaşık 66 bin hanenin su sıkıntısı çektiğini ve binlerce evde elektrik olmadığını belirtti. Yolların hasar görmesi ve sık sık kapanması, deprem bölgelerine yardım malzemelerinin ulaştırılmasını zor kılıyor.
ÖLÜS SAYISI 126'YA YÜKSELDİ!
Hokuriku bölgesi ve Niigata eyaletinde beklenen yağmur ve kar yağışının, depremden etkilenen bölgelerde daha fazla toprak kaymasına yol açabileceği konusunda uyarılarda bulunuldu. Şumdiye kadar hayatını kaybedenlerin sayısı ise 126'ya yükseldi.
Japonya Meteoroloji Ajansı, 1 ile 4 Ocak tarihleri arasında İşikava'nın Noto Yarımadası ve açıklarında 4 ile 7 büyüklüğünde değişen depremlerin meydana geldiğini bildirdi.