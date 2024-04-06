Japonya'dan depremin vurduğu Tayvan'a acil yardım

06 Nisan 2024 08:25 - Güncelleme : 06 Nisan 2024 08:25

Dışişleri Bakanı Kamikava Yoko, yaptığı açıklamada, Tayvan halkının yılbaşında Noto Yarımadası depreminin ardından cömertçe yardım sağladığını belirtti.

Kamikava, "Önemli dostlar olarak Japonya ve Tayvan, karşılaştığımız her zorlukta birbirlerine destek olmuşlardır." ifadesini kullandı.

Deprem sonrası Tayvan'ın en kısa sürede toparlanıp yeniden inşasına yardımcı olmak istediklerini kaydeden Kamikava, gereken yardımları sürdüreceklerini vurguladı.

Gıda, su ve tıbbi malzemelerin olduğu 1 milyon dolar tutarındaki acil yardım, "Japonya-Tayvan Değişim Birliği" vasıtasıyla bölgeye aktarılacak.

NE OLMUŞTU

Tayvan'ın doğu kıyısındaki Hualien kentinde 3 Nisan'da 7,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Resmi rakamlara göre, depremde şu ana kadar 12 kişi hayatını kaybetti, 1133 kişi yaralandı.

Deprem ve artçıları 24 toprak kaymasına neden oldu, 35 kara yolu, köprü ve tünel hasar gördü. Hualien ve çevresindeki 125 binada hasar meydana geldi.