Japonya’nın 'en yaşlı erkeği' 112 yaşında hayatını kaybetti

04 Nisan 2024 13:35 - Güncelleme : 04 Nisan 2024 13:36

Torunlarının torunlarını gören dünyanın en yaşlı erkeği hayatını kaybetti

Torunlarının torunlarını gören dünyanın en yaşlı erkeği hayatını kaybetti

Yaşayan en yaşlı caz müzisyeni Hasan Kocamaz hayatını kaybetti

Yaşayan en yaşlı caz müzisyeni Hasan Kocamaz hayatını kaybetti

Japonya’nın en yaşlı erkeği Gisaburo Sonobe’den kötü haber geldi. Japonya Sağlık Bakanlığı tarafından ülkenin en yaşlı erkeği kabul edilen ve Chiba eyaletinin Tateyama şehrinde yaşayan Gisaburo Sonobe, 112 yaşında hayatını kaybetti.

Yetkililer taarfından bugün yapılan açıklamada, 6 Kasım 1911'de doğan Sonobe’nin 31 Mart’ta yaşamını yitirdiği belirtilirken, Sonobe’nin son zamanlarını nasıl geçirdiğine ve ölüm nedenine ilişkin bilgi ailesinin isteği üzerine paylaşılmadı.

Ortaokul ve lisede Japonca öğretmenliği yapan Sonobe’nin emekli olduktan sonra 80 yaşına kadar kütüphaneci olarak çalıştığı biliniyordu.

2022'DE EN YAŞLI ERKEK ÜNVANINI ELDE ETMİŞTİ

Sonobe, Japonya'nın en yaşlı erkeği olarak kabul edilen Shigeru Nakamura’nın 2022 yılının Kasım ayında 111 yaşında hayata gözlerini yummasının ardından, ülkenin en yaşlı erkeği unvanını elde etmişti.