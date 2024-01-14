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14 Ocak 2024 20:46 - Güncelleme : 14 Ocak 2024 21:02

Joe Biden'ın sabrı tükendi: Durum berbat çıkmaza girmiş durumdayız

İsrail-ABD arasında Gazze gerilimi devam ediyor. ABD’nin Gazze Şeridi’ne yönelik taleplerinin İsrail tarafından dikkate alınmaması nedeniyle ABD Başkanı Joe Biden'ın sabrının tükendiği iddia edildi.

Editör: Furkan Günler / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Joe Biden&#039;ın sabrı tükendi: Durum berbat çıkmaza girmiş durumdayız
Joe Biden, Binyamin Netanyahu, İsrail, ABD

ABD basınının adı açıklanmayan bir yetkiliye dayandırdığı haberde, ABD'nin Gazze Şeridi'ne yönelik taleplerinin İsrail tarafından dikkate alınmaması nedeniyle ABD Başkanı Joe Biden'ın destek verdiği İsrail hükümetine karşı "sabrının tükendiği" iddia edildi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 100'üncü günde devam ederken, ABD'nin İsrail'e yönelik desteğinde sona gelindiği iddia edildi.

"BİDEN'IN SABRI TÜKENDİ"

ABD basınının adı açıklanmayan bir yetkiliye dayandırdığı haberde, ABD'nin Gazze Şeridi'ne yönelik taleplerinin İsrail tarafından dikkate alınmaması nedeniyle ABD Başkanı Joe Biden'ın destek verdiği İsrail hükümetine karşı "sabrının tükendiği" iddia edildi. 

Joe Biden'ın sabrı tükendi: Durum berbat çıkmaza girmiş durumdayız

"DURUM BERBAT ÇIKMAZA GİRMİŞ DURUMDAYIZ"

Haberde, yetkilinin ABD yönetiminin İsrail'in Gazze savaşıyla ilgili son taleplerinin çoğunu reddetmesinden dolayı hayal kırıklığına uğradığını belirterek, "Durum berbat ve çıkmaza girmiş durumdayız. Başkan'ın sabrı tükeniyor" dediği bildirildi.

Haberde ayrıca ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'in İsrail'e yaptığı son ziyaret sırasında İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve savaş kabinesine İsrail'in çatışmaların sona ermesinin ardından Gazze'ye ilişkin planının "hayal ürünü" olduğunu açıkça ifade ettiği belirtildi. 

ABD'li Bakan Antony Blinken'a Tel Aviv'de protesto
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ABD'li Bakan Antony Blinken'a Tel Aviv'de protesto

İsrail'de Cumhurbaşkanı Isaac Herzog ile ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın bir araya geldiği otelin önünde onlarca kişi gösteri düzenledi.

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