KAAN Gök Vatan'a kavuştu, Yunan basınının manşetleri değişti

21 Şubat 2024 11:53 - Güncelleme : 21 Şubat 2024 12:12

Milli Muharip Uçak (MMU) KAAN, ilk uçuşunu yaparak Gök Vatan'a kavuştu. Başarılı uçuşun ardından KAAN, üsse güvenli bir şekilde geri döndü.

ALKIŞLARLA KARŞILANDI

KAAN'ın başarılı ilk uçuşunu tamamlaması ve üsse geri dönmesinin ardından, uçağın yapımı ve geliştirilmesinde emeği geçen personel KAAN'ı alkışlarla karşıladı.

"SAYILI ÜLKELERDEN BİRİ OLDU"

KAAN'ın ilk uçuşunun ardından Türkiye'yi yakından takip eden Yunan basını, gelişmeyi okuyucularına duyurdu. Proto Thema gazetesi, KAAN'ın uçuşunu "Ankara'nın ürettiği 5'inci nesil savaş uçağı KAAN, ilk uçuşunu yaptı" başlığıyla okurlarına aktardı.

Uçuşa dair görüntünün paylaşıldığı haberde; "Türkiye, 21 metre uzunluğundaki ve 14 metre kanat açıklığına sahip KAAN ile 5'inci nesil savaş uçağını üreten sayılı ülkelerden biri oldu" ifadelerine yer verildi.

Pentapostagma ise gelişmeyi; "Son dakika haberlerinde, KAAN savaş uçağının ilk uçuşunun bir süre önce tamamlandığı bildirildi" ifadeleriyle duyurdu.

"HER TÜRLÜ HAVA KOŞULUNDA UÇABİLECEK"

Söz konusu uçuşun Ankara semalarında yapıldığı belirtilerek haberde şöyle denildi:

"KAAN, Türk yapımı çift motorlu hayalet savaş uçağı ve her türlü hava koşulunda uçabilecek. Ankara, KAAN'ı Pakistan ve Azerbaycan gibi üçüncü ülkelere de satmayı hedefliyor. Türkiye'de TF-X adıyla geliştirilmeye başlanan KAAN'ın, 2028 yılında filoya kazandırılması bekleniyor"