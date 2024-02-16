KAAN savaş uçağına bir talip daha! Savaştaki ülke 'kullanacağız' dedi

16 Şubat 2024 10:09 - Güncelleme : 16 Şubat 2024 10:10

Türkiye’nin yerli ve milli 5. Nesil savaş uçağı projesi KAAN’ın ilk uçuşu heyecanla bekleniyor. Milli Muharip Uçak projesine dost ülke Azerbaycan ve Pakistan ilgi gösteriyor.

KAAN'A YAKIN TAKİP

KAAN savaş uçağına bir ülke daha talip oldu. Rusya ile savaştaki son durumu değerlendiren Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar Kiev, CNN TÜRK'e verdiği özel röportajda KAAN’ı yakından izlediklerini belirtti.

Bodnar, "Sizce gelecekte Ukrayna Kaan satın alır mı?" sorusuna "Sadece satın almakla kalmayacağız, kullanacağız da. Nerede kullanacağımızı da biliyoruz" cevabını verdi.

"BAYRAKTAR TB2 UKRAYNA SAVAŞININ GAZİSİ OLDU"

"Türkiye ile Ukrayna arasında savunma sanayi alanında gitgide derinleşen işbirliği, dronlar, motorlar ve dahası… Bu Karadeniz ortaklığının sözünü ettiğiniz yeni stratejinizde yeri olacak mi?" sorusuna ise Bodnar, "Bu işbirliğimizin çok önemli bir boyutu. Aslında bu stratejik ortaklığımızın bir lokomotifi ve savaştan önce stratejik endüstriler olarak adlandırdığımız alanlarda çok yakın bir işbirliğimiz vardı. Bu yüzden farklı Türk araçları için birçok motor tedarik ediyorduk. Türkiye'den çok sayıda Bayraktar TB2 ve diğer ekipmanları satın alıyorduk ve bugün bakarsanız Bayraktar TB2 Ukrayna savaşının gazisi oldu. Ukrayna topraklarının savunucusu olarak Ukrayna toplumunda çok popüler hale geldi" dedi.