KAAN'a hayran kalan Rus uzmandan Türkiye'ye SU-57 daveti

22 Şubat 2024 09:20 - Güncelleme : 22 Şubat 2024 09:50

Türkiye’nin yerli 5. Nesil savaş uçağı KAAN ilk uçuşunu gerçekleştirdi. Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) koordinasyonunda Türk Havacılık Uzay Sanayii tarafından geliştirilen KAAN’ın gökyüzüyle buluşması heyecanla karşılandı.

Türk savunma sanayiisi ile yakından ilgilenen Rusya milli savaş uçağını radarına aldı. Rusya’nın İstanbul Başkonsolosu Andrey Buravov, Türkiye’nin geliştirdiği beşinci nesil savaş jeti KAAN’ın ortak üretimiyle ilgili soruya sürpriz cevap vererek açık bir teklifte bulundu.

Rusya’nın İstanbul Başkonsolosu Andrey Buravov, "Bu konuda biz de askeri ve teknik işbirliği geliştirmek istiyoruz. Geçmişte de tekliflerimiz olmuştur. Bu uçaklarla ilgili ortak çalışmaların yürütülmesi de dahil olmak üzere, resmi kurumlarımız ve şirketlerimiz arasında çeşitli seviyelerde çalışmalar da yapıldı. Bizim ilgili şirketlerimiz ve birimlerimiz, birlikte çalışmaya hazır olduklarını bildirdiler. Tabi somut işlerin ilgili şirketler arasında görüşülmesi gerekiyor" demişti.

''BÜYÜK BAŞARI''

Rus askeri uzman İgor Korotçenko, Türkiye'nin beşinci nesil savaş uçağını Sputnik'e değerlendirdi.

Kaan’ın ilk uçuşunun Türk Hava Kuvvetleri için büyük bir başarı olduğunu ancak daha yapılacak ciddi çalışmalar olduğunu belirten Korotçenko, “Hakikaten beşinci nesil savaş uçağı Kaan'ın ilk prototipinin uçuşu gerçekleşti. Dış görünüşüyle uçak, beşinci nesil savaş uçaklarının gerekli tüm parametrelerini karşılıyor. Bu da başlı başına büyük bir başarı ve atılım. Bununla birlikte, tam uyum için seyir hızı sağlayan bir motor ve faz dizili radar gibi iki noktanın daha karşılanması gerekiyor” dedi.

SU-57 ÖNERİSİ

Korotçenko, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye, büyük jeopolitik hedefleri olan bir ülke ve beşinci nesil savaş uçağı, askeri-endüstriyel kompleksinin geliştirilmesi için ciddi bir adım. Türkiye, yeni savaş uçaklarını oluşturma yolunda, özellikle Rusya'nın deneyiminden de yararlanabilir. Türkiye, yeni savaş uçakları üretme yolunda, Rusya'nın, özellikle de Jukovskiy'deki uluslararası hava fuarında ülkelerimizin liderleri tarafından ayrıntılı olarak ele alınan Su-57 deneyiminden de yararlanabilir. ABD, F-16, Patriot ve diğer her türlü silahında yazılım yer imleri kullanması ve Amerikan yönetiminin bitmek bilmeyen aldatmacaları ve hatta NATO’daki ortaklığa rağmen ABD'nin Türkiye için hiç de dost bir ülke olmadığı görülüyor.''