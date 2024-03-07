KAAN'ı radarına alan ABD basınından şaşırtan ifadeler! 'Türkiye savaştaki ülkeye uçak yardımı yapabilir'

07 Mart 2024 09:53 - Güncelleme : 07 Mart 2024 10:00

Türkiye’nin 5. Nesil savaş uçağı KAAN ilk uçuşunu gerçekleştirerek uluslararası pazarda çok konuşulmaya başlandı. Dünya basını KAAN’ın özellikleriyle yakından ilgileniyor. ABD medyası KAAN ile ilgili detaylara yer verdi.

Amerikan Düşünce Kuruluşu Atlantik Konseyi’nde "Ankara, Ukrayna'ya Rusya'nın topraklarından çıkarılması için yardım etti. Ancak şimdi bu ortaklığı genişletme, böylece Karadeniz’in ve genel olarak Avrupa’nın güvenliğini sağlama fırsatı var" ifadeleri yer aldı. Kuruluş analizinde Ankara'nın Kiev'e silah ihracatının önemine değindi.

KAAN'A VURGU YAPILDI

Yazıda Türk SİHA'larına değinildi. Türk SİHA'ları Bayraktar TB2 insansız hava araçlarının Kiev savunmasında oynadığı önemli role vurgu yapıldı.

Düşünce kuruluşunun analizi kritik bir tahminde bulunarak, KAAN jetlerinin de dünyaya yayılabileceğini değerlendirdi. Analizde, Türkiye'nin ilk yeni nesil savaş uçağının ilk uçuşunun gerçekleştiğine yer verildi.

UKRAYNA'YA F-16

Amerikan Düşünce Kuruluşu, "Ankara, ülkelere Rusya ve Çin’in üretip sattığı savaş uçaklarına alternatif sunabilecek KAAN jetlerinin bir kısmını ihraç etmeyi planlıyor" diyerek, "Türkiye, daha fazla KAAN jetini havalandırdığında ve filosunda daha fazla F-16 geliştirildiğinde, Ukrayna’ya ikinci el F-16'larla destek verebilir" yorumu yaptı.

KAAN'ın savaşta önemli roller aldığına da dikkat çeken analiz, "KAAN, her türlü havadan havaya muharebe ve havadan yere muharebenin gereksinimleri için üstün kabiliyetlere sahip olmasıyla dikkat çekiyor" ifadeleri içeriyor.