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07 Mart 2024 09:53 - Güncelleme : 07 Mart 2024 10:00

KAAN'ı radarına alan ABD basınından şaşırtan ifadeler! 'Türkiye savaştaki ülkeye uçak yardımı yapabilir'

Yerli savaş uçağı KAAN'ı yakından inceleyen ABD basını, Türkiye'nin ikinci el F-16'ları Ukrayna'ya gönderebileceği ihtimalini ortaya attı.

Editör: Murat Makas / Kaynak: tgrthaber.com.tr, Haber 7

Türkiye’nin 5. Nesil savaş uçağı KAAN ilk uçuşunu gerçekleştirerek uluslararası pazarda çok konuşulmaya başlandı. Dünya basını KAAN’ın özellikleriyle yakından ilgileniyor. ABD medyası KAAN ile ilgili detaylara yer verdi.

Amerikan Düşünce Kuruluşu Atlantik Konseyi’nde "Ankara, Ukrayna'ya Rusya'nın topraklarından çıkarılması için yardım etti. Ancak şimdi bu ortaklığı genişletme, böylece Karadeniz’in ve genel olarak Avrupa’nın güvenliğini sağlama fırsatı var" ifadeleri yer aldı. Kuruluş analizinde Ankara'nın Kiev'e silah ihracatının önemine değindi. 

KAAN'A VURGU YAPILDI

Yazıda Türk SİHA'larına değinildi. Türk SİHA'ları Bayraktar TB2 insansız hava araçlarının Kiev savunmasında oynadığı önemli role vurgu yapıldı.

Düşünce kuruluşunun analizi kritik bir tahminde bulunarak, KAAN jetlerinin de dünyaya yayılabileceğini değerlendirdi. Analizde, Türkiye'nin ilk yeni nesil savaş uçağının ilk uçuşunun gerçekleştiğine yer verildi.

KAAN'ı radarına alan ABD basınından şaşırtan ifadeler! 'Türkiye savaştaki ülkeye uçak yardımı yapabilir' - 1. Resim

UKRAYNA'YA F-16

Amerikan Düşünce Kuruluşu, "Ankara, ülkelere Rusya ve Çin’in üretip sattığı savaş uçaklarına alternatif sunabilecek KAAN jetlerinin bir kısmını ihraç etmeyi planlıyor" diyerek, "Türkiye, daha fazla KAAN jetini havalandırdığında ve filosunda daha fazla F-16 geliştirildiğinde, Ukrayna’ya ikinci el F-16'larla destek verebilir" yorumu yaptı.

KAAN'ı radarına alan ABD basınından şaşırtan ifadeler! 'Türkiye savaştaki ülkeye uçak yardımı yapabilir' - 2. Resim

KAAN'ın savaşta önemli roller aldığına da dikkat çeken analiz, "KAAN, her türlü havadan havaya muharebe ve havadan yere muharebenin gereksinimleri için üstün kabiliyetlere sahip olmasıyla dikkat çekiyor" ifadeleri içeriyor.

Kaynak: tgrthaber.com.tr, Haber 7
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