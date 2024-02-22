KAAN'ı radarına alan Yunanistan'dan ABD'yi rahatsız edecek ifadeler! F-35 ile F-22'yi işaret ettiler

22 Şubat 2024 14:53 - Güncelleme : 22 Şubat 2024 14:53

Dünya basını 5. Nesil savaş uçağını KAAN’ın uçuşunu manşetlerine taşıdı. Yunanistan’dan ABD’yi kızdıracak açıklamalar geldi. İngiliz haber ajansı Reuters, KAAN'ın gökyüzüyle buluşmasını "Türkiye'nin ilk milli savaş uçağı olan KAAN, ülkenin hava kuvvetlerini geliştirme çabalarının bir parçası olarak ilk uçuşunu tamamladı." ifadeleriyle okuyucularına duyurdu. Haberde, Türkiye'nin yeni nesil savaş uçağı KAAN'ın seri üretiminde yerli üretim motorları kullanmayı planladığına işaret etti.

Londra merkezli Al Arab gazetesi de milli muharip uçak KAAN'ın ilk uçuşunu, "Türkiye 5. nesil savaş uçağı üretiminde çığır açtı" başlığıyla haberleştirdi.

İTALYA BASININDAN DİKKAT ÇEKEN İFADELER

İtalya'nın önde gelen gazetelerinden Il Messaggero, "Türkiye, Kaan'ın ilk uçuşunu gerçekleştirdi" başlığıyla okuyucularına haberi duyurdu. Haberde, projenin 2016'da doğduğu belirtilerek "Bu uçak, ülkenin savunma sanayisinin önde gelen projelerinden birini temsil ediyor." değerlendirmesi yapıldı.

Bosna Hersek'teki en yüksek tirajlı "Dnevni Avaz" gazetesi, KAAN'ın ilk uçuşuyla ilgili haberinde "Türk savaş uçağı KAAN'ın ilk uçuşu gerçekleştirildi", en çok tıklanan haber sitelerinden Klix de "Türkiye için tarihi an" başlıklarını kullandı.

SIRBİSTAN MANŞETE ALDI

Ülkedeki iki entiteden Sırp Cumhuriyeti'ne ait "Politika" gazetesi de KAAN'ın ilk uçuşunu "Gökyüzündeki Türk mucizesi" başlığıyla yansıttı. Sırbistan'daki haber sitesi Telegraf, haberi "Türkiye'nin beşinci nesil hayalet savaş uçağı ilk uçuşunu yaptı" şeklinde verdi.

F-35’LERE ALTERNATİF

Yunanistan KAAN’ı yakından takip ederek Türkiye’nin ABD’ye bağımlı olmayacağının altını çizdi. Ülkenin en çok okunan gazetelerinden Kathimerini, "KAAN'ın ilk uçuşundan ne öğrendik – Ege'de güç dengelerini değiştiriyor mu" başlıklı haberinde "Türkiye, KAAN'ın uçuşuyla kendi ülkesi içinde 5'inci nesil uçak üretiminde önemli bir adım daha attı." ifadesine yer verdi.

Haberde, KAAN'ın 5'inci nesil uçaklarda F-35'lere alternatif olduğuna işaret edildi.

Gazete, KAAN'ın henüz operasyonel bakımdan kullanılabilir olmamasına rağmen başarılı uçuş denemesinin, programın küçük gecikmelerle de olsa öngörülen zamanlamada ilerlediğini kanıtladığını bildirdi.

"BATI VE ABD SİLAH SİSTEMLERİNE BAĞIMLILIK DERECESİNİ AZALTACAK"

Milli muharip uçak KAAN'ın teknik özelliklerine ayrıntılı değinilen haberde, KAAN'ın 2030'a kadar operasyonel bakımdan hazır olabileceği ve bunun da Türkiye'nin Batı ve ABD tarafından üretilen silah sistemlerine bağımlılık derecesini azaltacağı ifade edildi.

Gazete, isim vermeden Yunanistan Hava Kuvvetlerinin deneyimli yetkililerine dayandırdığı yorumda, KAAN'ın tüm hedeflerine ulaşsa dahi Yunanistan ile Türkiye arasındaki dengeyi en azından operasyonel seviyede çok büyük ölçüde değiştirmeyeceğini ileri sürdü.

"F-35 VE F-22'NİN MUADİLİ OLMAYA ADAY"

Ta Nea gazetesi de ana sayfasında yer verdiği haberde KAAN'ın ABD'ye ait "GE F110" tipi motorla uçtuğunu, belli sayıda KAAN'ın F110 ile uçacağını, diğer KAAN'ların ise her şey yolunda giderse iki yıl içinde hazır olacak yerli motorla uçacağını belirtti.

Haberde, KAAN'ın F-35 ve F-22'nin muadili olmaya hazırlandığı ifade edildi.

"Greek Reporter" isimli haber portalı da "Türkiye'nin 5'inci nesil muharip uçağı KAAN ilk uçuşunu gerçekleştirdi" başlığıyla yayımladığı haberde teknik özelliklere ve Türk yetkililerinin açıklamalarına yer verdi. Haberde, Türkiye'nin KAAN'ı F-35 savaş uçaklarının alternatifi gördüğü belirtildi.

"CNN Greece" haber sitesinin "Türk muharip uçağı KAAN'ın ilk uçuşu" başlıklı haberinde KAAN'ın, ABD'nin Ankara'yı F-35 programından çıkarmasının ardından Türk hava savunma sanayisinin geliştirdiği düşük görünürlükte "stealth" sistemine sahip bir uçak olduğu ifade edildi.