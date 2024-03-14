KAAN’ı zirveye taşıyacak yerli güç: ABD’nin Türkiye’ye karşı F-35’ten sonraki planını bozacak

14 Mart 2024 13:07 - Güncelleme : 14 Mart 2024 13:14

Türkiye’nin 5. Nesil yerli savaş uçağı KAAN’ın uçması ve ilk askerî turbofan motoru TF6000’ün başarıyla çalıştırılması dünyada yankı uyandırdı. Test sürecinin sonunda KIZILELMA ve ANKA-3 gücünü TF6000’den alacak. Eurasiantimes'ta yer alan bir analizde Türkiye’nin ABD karşısındaki F-35 ile S-400 tutumuna ve yerli motora geniş yer ayrıldı.

Haberde Türkiye’nin S-400’leri elinde tutacağının, ABD'den F-35 hayalet savaş uçağını almak için platformdan vazgeçme teklifini kabul etmeyeceğinin altı çizildi. Türkiye’nin raporlarında KAAN’ın hızla büyüdüğü ve alternatif oluşturduğu öne çıkıyor.

Ayrıca haberde F-35’ler için tazminattan bahsedildi ve 1,4 milyar dolarlık avans ödemesi hatırlatıldı. S-400’ün F-35'i tespit edebilecek ve gizlilik özelliklerini tehlikeye atabilecek kapasitede olduğu ifade edildi.

Türkiye ayrıca F-35 için orta gövde ve kokpit ekranı dahil olmak üzere yaklaşık 900 parça üretiyordu. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türk gazetecilere Washington ve Ankara'nın “Türkiye'nin tazminat talebini çözmek için görüşmelerde bulunduğunu” söyledi. Fidan, bu açıklamayı ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken'in ülkeye ziyareti sonrasında yaptı. Ankara'nın birbiriyle uyumlu bir dizi teknik, taktik, endüstriyel ve jeopolitik nedenden ötürü Rus sisteminden vazgeçmesinin pek mümkün olmadığı sonucuna varıldı.

FİDAN'IN MESAJI

Reuters, Fidan'ın, ABD'nin jetlere ilişkin ödeme ve üretici olarak yaptığı iş nedeniyle Türkiye'ye "borçlu" olduğunu söylediğini bildirdi. Ankara'nın konuyu tartışmaya açık olduğunu ancak Washington'un "açık fikirli" olması gerektiğini söyledi. Bu, Türkiye'nin ABD'nin S-400'leri rafa kaldırıp F-35 programına geri alınması şartını kabul etmediğini gösteriyor.

Ancak 1,4 milyar doları ödediği ve jet için parça ürettiği için, hayalet savaş uçaklarını yasal olarak alması gerekiyor. Aksi halde standart iş uygulamaları gereği söz konusu ürün teslim edilmediğinden parasının geri verilmesi gerekiyor. Benzer şekilde, havacılık ve uzay şirketleri de kritik bileşenlerin üretimi için ödeme almalı.

KAAN ÖNEMLİ İHRACAT KAPISI

Ankara, ulusal prestij olarak hızlı bir şekilde KAAN hayalet savaş uçağını geliştirmeye çalışıyor. Üstelik projenin, özellikle "pahalı" Amerikan F-35'ini karşılayamayan "Küresel Güney" ülkeleri için önemli ihracat umutları da var.

TF6000 VE TF10000 GELİYOR

Eurasiantimes’ın analizinde KAAN savaş uçağının önemli bir teknik unsuru, ABD yapımı General Electric F110 turbofan motorla uçması detayı yer aldı. Washington'un F110'ların satışını engellemesine yol açabileceğini öngören Türkiye, kendi TF6000 ve TF10000 jet motorlarını geliştiriyor. TF6000 “milli turbofanın”, KAAN'a yardımcı güç ünitesi, Kızılelma kanat adamı ve Anka-3 SİHA'ların ise ana motoru olması bekleniyor.

Analizde yerli motorlardan bahsedilerek şu ifadeler yer aldı:

TF10000, çift motorlu bir avcı uçağı olan KAAN için özel olarak geliştiriliyor. TF10000, TF6000'in gelişmiş bir versiyonudur ve 2.721 kg (6.000 lb) itme kuvveti geliştirir.