05 Nisan 2024 13:38 - Güncelleme : 05 Nisan 2024 13:38
Kabus gibi anlar! Vinç aracın üstüne düştü
ABD’nin Florida eyaletinde bir vincin bir aracın üstüne düşmesi sonucu bir işçi hayatını kaybetti, 3 işçi de yaralandı.
Editör: Berkay Alptekin / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
ABD'nin Florida eyaletinin Fort Lauderdale şehrindeki bir inşaat alanında kullanılan çelik vinç, bir aracın üzerine düştü. Bu trajik olayda bir işçi hayatını kaybetti, 3 işçi yaralandı. Vinçin düştüğü araç da ciddi hasar aldı..
Mark Cerezie, vincin bir parçasının aracının üzerine düştüğünü ifade ederek, “Aracı kullanıyordum ve bir basınç hissettim. Yukarı baktım ve mavi bir vincin indiğini gördüm ve frene bastım. Hayatta olduğum için çok şanslıyım” dedi.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Yetkililer, vincin parçasının neden düştüğünü bilmediklerini ve olaya ilişkin soruşturma başlatıldığını açıkladı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı