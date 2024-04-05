Kabus gibi anlar! Vinç aracın üstüne düştü

05 Nisan 2024 13:38 - Güncelleme : 05 Nisan 2024 13:38

ABD'nin Florida eyaletinin Fort Lauderdale şehrindeki bir inşaat alanında kullanılan çelik vinç, bir aracın üzerine düştü. Bu trajik olayda bir işçi hayatını kaybetti, 3 işçi yaralandı. Vinçin düştüğü araç da ciddi hasar aldı..

Mark Cerezie, vincin bir parçasının aracının üzerine düştüğünü ifade ederek, “Aracı kullanıyordum ve bir basınç hissettim. Yukarı baktım ve mavi bir vincin indiğini gördüm ve frene bastım. Hayatta olduğum için çok şanslıyım” dedi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yetkililer, vincin parçasının neden düştüğünü bilmediklerini ve olaya ilişkin soruşturma başlatıldığını açıkladı.