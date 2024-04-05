Tgrt Haber
Ramazan Vuslat
Ramazan Vuslat
Haberler>Dünya>Kabus gibi anlar! Vinç aracın üstüne düştü
05 Nisan 2024 13:38 - Güncelleme : 05 Nisan 2024 13:38

Kabus gibi anlar! Vinç aracın üstüne düştü

ABD’nin Florida eyaletinde bir vincin bir aracın üstüne düşmesi sonucu bir işçi hayatını kaybetti, 3 işçi de yaralandı.

Editör: Berkay Alptekin / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

ABD'nin Florida eyaletinin Fort Lauderdale şehrindeki bir inşaat alanında kullanılan çelik vinç, bir aracın üzerine düştü. Bu trajik olayda bir işçi hayatını kaybetti, 3 işçi yaralandı. Vinçin düştüğü araç da ciddi hasar aldı..

Mark Cerezie, vincin bir parçasının aracının üzerine düştüğünü ifade ederek, “Aracı kullanıyordum ve bir basınç hissettim. Yukarı baktım ve mavi bir vincin indiğini gördüm ve frene bastım. Hayatta olduğum için çok şanslıyım” dedi.

Kabus gibi anlar! Vinç aracın üstüne düştü - 1. Resim

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yetkililer, vincin parçasının neden düştüğünü bilmediklerini ve olaya ilişkin soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
TCMB raporu yayımlandı: Biresel kredide sıkılaşma sürecekAnnesini vahşice öldüren cani tutuklandı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...