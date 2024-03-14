Kaçırılma numarasıyla kumar borcundan kurtulmaya çalıştı 3 saatte yakalandı

14 Mart 2024 16:27 - Güncelleme : 14 Mart 2024 16:47

Singapur'da 33 yaşındaki Liu Changjian, kumar borcundan kurtulmak için kaçırılma numarası yaptı. Kendi kaçırılmasını planlayan Liu, Çin'deki teyzesinden 30 bin Yuan yani yaklaşık 137 bin TL fidye almaya çalıştı.

Liu, ilk olarak kaçırılmış gibi teyzesine mesajlar attı ve kendisini kaçıran kişi gibi davrandı. WeChat uygulaması kullanarak mesajlar atan Liu'nun teyzesi tehlike altında olduğunu düşünerek babasına haber verdi. Baba 9 Mart'ta Singapur Polis Gücü'nü (SPF) arayarak yardım talebinde bulundu.

POLİSİN ONU BULMASI SADECE 3 SAAT SÜRDÜ

Polis teşkilatı, Liu'yu bulmak için kapsamlı bir soruşturma başlattı ve 3 saat gibi kısa bir sürede buldu. Polis, Liu'yu gözaltına aldı ve video bağlantısı aracılığıyla mahkemeye çıkardı. Liu, mahkemede suçlamaları reddetti.

722 BİN TL'YE VARAN KUMAR BORCU

Polis teşkilatı, Liu'nun 1 Mart'ta turist vizesiyle Singapur'a giriş yaptığını ve 6 Mart'ta ülkeden ayrılması gerektiğini ancak ayrılmadığını belirtti. The Independent'ın haberine göre, soruşturmada, 20 bin singapur dolarıyla yani yaklaşık 481 bin TL - 30 bin singapur doları yani yaklaşık 722 bin TL arasında kumar borcu olduğu ortaya çıktı.

Liu'ya dolandırıcılığa teşebbüs suçundan dava açıldı ve suçlu bulunması halinde 10 yıla kadar hapis ya da para cezasıyla karşı karşıya kalacak.