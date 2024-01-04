Kadirov'dan skandal istekler: Suçluların ailelerine karşı kan davası, kaçaklara ölüm!

04 Ocak 2024 16:57 - Güncelleme : 04 Ocak 2024 16:58

Çeçenistan lideri Ramazan Kadirov, Rusya'da yılbaşı tatili için güvenlik güçlerine teyakkuzda olma talimatı verirken söyledikleriyle dikkat çekti. Çeçen lider, ülkedeki kaçak suçluların ailelerinin de yargılanması gerektiğini söyledi. Kadirov, "Bir kişinin hayatına yönelik herhangi bir kastın, saldırganın yakınlarını da etkileyeceğini vurguluyorum" dedi.

Çeçenistan'daki güvenlik güçlerine veya turistlere karşı saldırı düzenleyen kişilerin ailelerine karşı "kan davası" yürütülmesi gerektiğini belirten Kadirov, şunları söyledi:

"Yakın akrabalar, Çeçen geleneklerinin yüzyıllardır bize öğrettiği gibi, bir aile üyesinin yaptıklarının sorumluluğunu taşıyacaklarını bilmeli. Bir kişi cinayet işliyor ve kaçarak cezasız kalıyor. Akrabaları da onu kınıyor. Ailelerinden birini öldürüp, kan davası ilan etmeden hiçbir kınama işe yaramayacak.''

''YURT DIŞINA KAÇANLAR DA ÖLDÜRÜLMELİ!''

Çeçen lider konuşmasında ayrıca yurt dışına kaçan muhaliflerin de öldürülmesi çağrısı yaptı.

Kadirov, "Bu kişiler eğer Rusya'ya iade edilmemişse, bildiğimiz yöntemlerle onlardan kurtulacağız" şeklinde konuştu.

Öte yandan Çeçen lider, kasımda Dağıstan'da bir havaalanına yönelik baskının ardından da sokağa çıkan göstericilerin "kafalarına sıkma" talimatı vermişti.