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18 Mart 2024 12:06 - Güncelleme : 18 Mart 2024 12:27

Kalp krizi geçiren hastayı kurtarmaya çalışırken kalp krizi geçirdi!

Kalp krizi geçiren Daisy Devane'ye kalp masajı yapan sağlık görevlisi kalp krizi geçirdi. Devane'yi ilk yardım bilen eşi hayatta tutarken sağlık görevlisi Jeremy Williams'ın imdadına ise bir başka acil servis görevlisi yetişti.

Editör: Berrak Arıcan / Kaynak: Tgrthaber.com.tr / Çeviri
Kalp krizi geçiren hastayı kurtarmaya çalışırken kalp krizi geçirdi!

Şimdilerde 33 yaşında olan Daisy Devane, kalp krizi geçirdiği sırada sağlık görevlisi Jeremy Williams, kalp masajıyla onu hayatta tutmaya çalıştı. Fakat tam o esnada Williams da kalp krizi geçirerek bayıldı. Devane'nin yanında bulunan eşi Eammon, kalp masajına devam etti. Sağlık görevlisi Williams için ise bir başka acil müdahale ekibi sevk edildi. 

Kalp krizi geçiren hastayı kurtarmaya çalışırken kalp krizi geçirdi! - 1. Resim

İKİSİ DE HAYATA TUTUNDU

55 yaşındaki Williams acil olarak hastaneye kaldırıldı ve kalbine iki stent takılarak hayata döndüğünde müdahalede bulunduğu Devane'nin de yaşadığını öğrenerek büyük bir mutluluk yaşadı. 

Kalp krizi geçiren hastayı kurtarmaya çalışırken kalp krizi geçirdi! - 2. Resim

Bu olay 2022 yılının haziran ayında meydana geldi. İkili aradan geçen zamanın ardından yeniden bir araya gelerek, ilk yardım öğrenmenin ne kadar önemli olduğu konusunda uyarıda bulundular. 

Kaynak: Tgrthaber.com.tr / Çeviri
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