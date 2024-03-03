Kamboçya'da vahşice öldürülen Türk için bakanlık devreye girdi

03 Mart 2024 08:45 - Güncelleme : 03 Mart 2024 08:58

Ufuk Öntürk, kalp krizi sonrası dünyayı gezmeye başlayıp, 6 yıl önce Kamboçya'ya taşınmıştı, vahşice öldürüldü. Öntürk'ün akrabaları, cinayete karışanların hak ettiği cezayı almaları için yardım beklerken, cenazenin Türkiye'ye getirilmesi için Dışişleri Bakanlığı devreye girdi.

Öntürk'ün eniştesi Deniz Keser, "Odada ölü bulunduğu söylediler. Cinayete kurban gittiğini, kaldığı pansiyonda tabak kırılmış. Bu nedenle tartışma başlamış. Pansiyon sahibi ve çalışanlarının bulunduğu 6 kişi, çekiçle başından yaralamış. Hunharca öldürüldüğünü öğrendik." açıklamasında bulundu.

CENAZEYİ YAKMAK İÇİN İZİN İSTEDİLER

52 yaşındaki Öntürk'ün İzmir'deki yakınları cinayetten, Kamboçya'dan gelen telefon sayesinde haberdar oldu. Ufuk Öntürk, 25 Şubat'ta kaldığı pansiyonun sahibi ve çalışanlarının saldırısında hayatını kaybetmişti. Aileden Budist inancına göre cenazenin yakılması için vekalet isteniyordu.

Yakım işlemini kabul etmeyen aile cenazeyi Türkiye'ye getirmek istedi ancak, 15 bin doları bulan masrafları karşılayamadı. Dışişleri Bakanlığı devreye girdi, Kamboçya'daki yetkililerle temasa geçildi.

''CEZALARINI ÇEKMELERİNİ İSTİYORUZ''

Ufuk Öntürk'ün ablası Yıldız Eyiçalış, "Bu cinayeti işleyen kişiler şu an tutuklu ama oranın kanunları duyduğumuza göre çok demokrasiye göre harekete edilmiyor. Salıverilmesinden de korkuyoruz. Bu kişilerin, mutlaka cezalarını çekmesini istiyoruz." dedi.