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Ramazan Vuslat
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01 Nisan 2024 14:30 - Güncelleme : 01 Nisan 2024 14:30

Kamyon park halindeki otobüse çarptı: Çok sayıda ölü var

Nijerya'nın Kogi eyaletinde, kamyonun park halindeki yolcu otobüsüne çarpması sonucu çıkan yangında 13 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Editör: Berkay Alptekin / Kaynak: Anadolu Ajansı

Nijerya Ulusal Yol Güvenliği Kogi Müdürü Samuel Oyedeji, Nijerya Haber Ajansına yaptığı açıklamada, eyaletin Lokoja bölgesindeki Obajana-Lokoja kara yolunda park halindeki yolcu otobüsüne süratle giden çimento yüklü kamyonun çarpması sonucu yangın çıktığını belirtti.

Oyedeji, kazada çıkan yangında ilk belirlemelere göre 13 kişinin hayatını kaybettiğini, çok sayıda kişinin ise yaralandığını kaydetti.

Kamyon park halindeki otobüse çarptı: Çok sayıda ölü var - 1. Resim

ÖLÜ SAYISININ ARTMASINDAN ENDİŞE DUYULUYOR

Tedavi altına alınanlardan bazılarının durumunun ağır olduğu bilgisini veren Oyedeji, ölü sayısının artmasından endişe duyulduğunu aktardı.

Oyedeji, yangında ayrıca iki araç ve iki motosikletin de kül olduğunu ifade etti.

 

Kaynak: Anadolu Ajansı
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