Kamyon park halindeki otobüse çarptı: Çok sayıda ölü var

01 Nisan 2024 14:30 - Güncelleme : 01 Nisan 2024 14:30

Nijerya Ulusal Yol Güvenliği Kogi Müdürü Samuel Oyedeji, Nijerya Haber Ajansına yaptığı açıklamada, eyaletin Lokoja bölgesindeki Obajana-Lokoja kara yolunda park halindeki yolcu otobüsüne süratle giden çimento yüklü kamyonun çarpması sonucu yangın çıktığını belirtti.

Oyedeji, kazada çıkan yangında ilk belirlemelere göre 13 kişinin hayatını kaybettiğini, çok sayıda kişinin ise yaralandığını kaydetti.

ÖLÜ SAYISININ ARTMASINDAN ENDİŞE DUYULUYOR

Tedavi altına alınanlardan bazılarının durumunun ağır olduğu bilgisini veren Oyedeji, ölü sayısının artmasından endişe duyulduğunu aktardı.

Oyedeji, yangında ayrıca iki araç ve iki motosikletin de kül olduğunu ifade etti.