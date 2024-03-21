'Kanepede eriyen' kadın! Bu bir 'yetersiz beslenme' cinayeti her detayı dehşet

21 Mart 2024 11:17 - Güncelleme : 21 Mart 2024 11:42

Fletcher ailesinin 36 yaşındaki kızları Lacey, 2022 yılında evdeki kanepenin üzerinde sadece 43 kilogram, bakımsızlıktan ölü halde bulundu. 2002 yılında 16 yaşındayken evden dışarı çıkmamaya başlayan 12 yıl boyunca evdeki bir kanepede hayatını sürdüren Lacey'in yeterli beslenmediği, adeta işkenceye maruz kaldığı anlaşıldı.

Anne Sheila ve baba Clay, olayın ortaya çıkmasından kısa bir süre sonra gözaltına alındı ve cezaları belli oldu. Mahkeme vicdan yoksunu anne ve baba için 20'şer yıl hapis cezası verdi.

''HER TÜRLÜ ÖLÜM GÖRDÜM AMA LACEY'İN BAŞINA GELENLER BAMBAŞKA''

Lacey'in bulunduğu kanepeye adeta 'yapışmış' bir halde bulunduğunu belirten otopsi doktoru Ewell Bickham, bu olay yüzünden 2 yıldır travma yaşadığını, hayatı boyunca hiç böyle bir ölümle karşılaşmadığını dile getirdi. Derisinin çürümüş bir halde olduğunu, kemiklerinin vücudundan dışarı çıktığı belirten doktor, "Genç kadının ölüm sebebi akut ilgisizlik. Bu olay yüzünden 2 yıldır travma yaşıyorum. Her türlü ölüm ve ceset gördüm fakat Lacey'nin başına gelenler gibi bir şeyi hiç görmemiştim. Kimse böyle ölmeyi hak etmiyor" dedi.

Savcı ise anne ve babaya verilen hapis cezasının ardından "Hayvanınıza bile böyle davranmazsınız" ifadelerini kullandı.

AİLE SUÇLAMALARI REDDETTİ

Fletcher ailesi ise kızlarının yaşadığı vahşeti ve suçlamaları reddederek Lacey'in akli dengesinin yerinde olduğunu fakat asperger sendronu ve sosyal anksiyete yaşadığını öne sürdüler. Polise, Lacey'in kanepeden kalmayı kabul etmediğini, kendilerinin yemek verdiklerini ve onun için bir lazımlığı kanepeye koyduklarını söylediler. Cani aile, Lacey'in gözleri dışında herhangi bir kasını hareket ettiremediğini, nörolojik bir hastalığa sahip olduğunu öne sürdüler.

AİLEYİ TANIYANLAR KIZLARI OLDUĞUNU BİLMEDİKLERİNİ SÖYLEDİLER

Aileyi tanıyanlar ise anlattıklarının doğru olmadığını, hatta her hafta aile ile görüşmelerine rağmen bir kızları olduğunu bilmediklerini ifade ettiler ve Fletcher ailesini suçlu bulduklarını belirttiler.

Aileyi 25 yıldır tanıdığını söyleyen yakın dostlarından Jess Easley, "Clay ve Sheila örnek vatandaşlar gibiydiler. Hoş, yumuşak sözlü. Ya da biz öyle sanıyorduk. Olanlar karşısında şokun ötesindeyim. Hayatımda hiç bu kadar kalbim kırılmamıştı" dedi.

''VÜCUDU KURTÇUKLARLA KAPLIYDI''

Dailymail'e açıklamalarda bulunan patolog Dana Troxclair ise Lacey'in vücudunun kurtçuklar tarafından kaplı olduğunu ve bu durumun ölümünden önce gerçekleştiğini açıkladı.

Genç kadının ölüm nedeni, kemik enfeksiyonu, uzun süreli hareketsizlik, aşırı yetersiz beslenme ve "özel ihtiyaçları olan bir bireyin ciddi kronik ihmali" dahil olmak üzere birçok koşulun birleşimine bağlı sepsis olarak listelendi.