Kanlı çatışmalar barışa ket vurdu! Ermenistan'dan Azerbaycan'a 'savaş' suçlaması

15 Şubat 2024 16:38 - Güncelleme : 15 Şubat 2024 16:51

Ermenistan ve Azerbaycan sınırında gerilim son günlerde yeniden artışa geçti. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Azerbaycan'ı 'topyekün savaş' arayışında olmakla suçladı. Kabine toplantısında açıklamalarda bulunan Paşinyan, "Analizimize göre Azerbaycan, askeri gerilimi Ermenistan'a karşı topyekûn bir savaşa dönüştürme umuduyla bazı sınır bölgelerinde askeri eylemler başlatmak istiyor” ifadelerini kullandı.

AFP'nin haberine göre, Ermenistan, Azerbaycan'ı yeni bölgesel hedeflere sahip olmakla suçladı. Azerbaycan ise Karabağ zaferinden bu yana şiddet suçlamalarını reddettiğini bildirdi.

NE OLMUŞTU?

Azerbaycan Devlet Sınır Hizmetinden yapılan açıklamada, Zengilan ilinin Kollukışlak köyü istikametindeki Azerbaycan mevzilerine Kafan ilinin Nerkin-And köyü istikametindeki Ermenistan mevzilerinden ateş açıldığı belirtilmişti.

Açıklamada, ateş sonucu Azerbaycan Devlet Sınır Hizmetine bağlı bir askerin yaralandığı, yaralı askerin helikopterle hastaneye tahliye edildiği aktarılmıştı. Yaşanan provokasyonda sorumluluğun Ermenistan'ın askeri ve siyasi yönetiminde olduğu ifade edilmişti.

AZERBAYCAN'DAN KISAS OPERASYONU

Ermenistan'dan açılan ateş sonucu sınırda nöbet tutan Azerbaycan askerinin yaralanması sonucunda 'kısas operasyonu' düzenlenmişti. Azerbaycan Devlet Sınır Hizmetinden yapılan açıklamada, sınır muhafızlarının Ermenistan'ın provokasyonuna cevap olarak "kısas operasyonu" düzenlediği bildirilmişti. Açıklamada, Azerbaycan askerlerine ateş açılan mevzinin tamamen imha edildiği, Ermenistan askerleri arasında kayıplar bulunduğu aktarılmıştı.

ERMESNİTAN 4 ASKERİNİ KAYBETTİ

Ermenistan Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Nerkin-And yerleşim yeri civarındaki Ermeni muharebe mevzilerine ateş açıldığı, 4 askerin öldüğü, 1 askerin de yaralandığı bildirilmişti.