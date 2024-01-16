Kapısı kopan uçağın yolcularına komik tazminat

16 Ocak 2024 15:12 - Güncelleme : 16 Ocak 2024 15:12

Alaska Havayolları, Boeing 737 uçağının havadayken kapısının kopmasının ardından yolcularına tazminat ödeme kararını kendi kendine aldı. Olaya hatalarını kabul ederek başlayacaklarını söyleyen Boeing, her adımda yüzde 100 şeffaflık sağlayacaklarını açıkladı. Alaska Havayolları ise kazanın ardından yolculara bir e-posta göndererek bin 500 dolar teklif etti.

Yolcular bu miktarın yaşadıklarını karşılayıp karşılamadığını tartışmaya başladı. Havayollarının bu miktarı belirlerken kendilerine danışması gerektiğini söyleyen yolcular ‘şirketin 1500 doları nasıl hesapladığını’ sorguladı. Bazı yolcular ise şirkete dava açmaya hazırlanıyor.

HAVADA KAPISI KOPMUŞTU

ABD’de yaşanan uçak kapısı kopması olayı, Boeing 737 uçaklarının üretimiyle ilgili endişeleri gündeme getirmiş, yapılan incelemelerde uçaklardaki civataların gevşek olduğu sonucu çıkmıştı.

Olayın ardından dünya çapında yüzlerce uçuş iptal olmuştu. ABD Federal Havacılık Dairesi (FAA) bu tip uçaklara yönelik inceleme başlatırken THY de filosundaki Boeing 737 uçuşlarını durdurmuştu.