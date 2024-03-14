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14 Mart 2024 07:20 - Güncelleme : 14 Mart 2024 09:40

Karadağ'da korkutan deprem! Balkanlar sallandı

Karadağ'da 5,4 büyüklüğünde meydana gelen deprem korkuttu. Depremin Bosna Hersek, Hırvatistan, Kosova ve Arnavutluk'ta da hissedildiği belirtildi.

Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: Anadolu Ajansı
Karadağ&#039;da korkutan deprem! Balkanlar sallandı
Deprem, Karadağ, Balkanlar

Karadağ'ın Niksic kenti yakınlarında 5,4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Karadağ Hidrometeoroloji ve Sismoloji Kurumu, merkez üssü Niksic'in 32 kilometre kuzeybatısı, Bosna Hersek sınırı yakınındaki Pluzine bölgesi olan depremin büyüklüğünün 5,4 olduğunu açıkladı.

Derinliği 10 kilometre olarak belirlenen depreme ilişkin şu ana kadar can kaybı veya hasar bildirilmedi.

BALKANLAR SALLANDI 

Depremin Bosna Hersek, Hırvatistan, Kosova ve Arnavutluk'ta da hissedildiği belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı
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