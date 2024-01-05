Katliam 90'ıncı gününde! 3 ayın bilançosu korkunç: 22 bin 438 cinayet!

05 Ocak 2024 08:17 - Güncelleme : 05 Ocak 2024 10:44

İsrail'in 7 Ekim'de işgal altındaki Gazze'ye yönelik başlattığı saldırılar 90. gününde hız kesmeden devam ederken, korkunç bilanço her geçen gün artıyor.

7 BİN KİŞİ ENKAZ ALTINDA YA DA KAYIP

Gazze'deki hükümetin basın ofisinden yapılan açıklamaya göre, İsrail saldırılarında geride kalan süreçte Gazze Şeridi'nde 9 bin 730 çocuk ile 6 bin 830 kadın hayatını kaybetti. Gazze'de şu ana kadar yüzde 70'i kadın ve çocuk 7 bin kişi halen enkaz altında ya da kayıp! Hastanelere ulaşan cenazelerin sayısının 22 bin 438 olduğu, 57 bin 614 kişinin de yaralandığı belirtiliyor.

İsrail, tarihe kara bir leke olarak yazılan katliamını gizlemek için basını da hedef alıyor. Gazze'de 7 Ekim'den bu yana 106 gazeteci İsrail saldırılarında hayatını kaybetti.

1,9 MİLYON KİŞİ YERSİZ, YURTSUZ

İsrail güçlerinin 99 sağlık çalışanı ve 10 gazeteciyi alıkoyduğu, 2,3 milyon nüfuslu Gazze Şeridi'nde 1,9 milyon kişinin yerinden edildiği vurgulandı.

Yerinden edilen Filistinlilerin sığındığı kalabalık barınma merkezlerindeki gayriinsani duruma işaret edilerek, yerinden edilme sonucu 355 bin bulaşıcı hastalık vakasının tespit edildiği bilgisi verildi. İsrail ordusunun, 130 hükümet tesisi ile 93 okul ve üniversiteyi yerle bir ettiği, 292 okul ve üniversitenin ise kısmen zarar gördüğü kaydedildi.

HASTANELER VE SAĞLIK PERSONELİ DE HEDEFTE

Gazze dışında acil tedavi ihtiyacı olan öncelikli 6 bin kişi bulunduğu ancak şu ana kadar tedavi için Gazze dışına çıkanların sayısının 645 olduğu ifade edildi. Gazze'de yetersiz sağlık hizmeti nedeniyle 10 bin kanser hastasının ölüm tehlikesiyle karşı karşıya olduğu vurgulandı.

İsrail'in sağlık sektörünü hedef alan ihlallerine ilişkin ise 326 sağlık çalışanı ile 42 sivil savunma görevlisinin öldürüldüğü bilgisi de paylaşıldı.

TAŞ ÜSTÜNDE TAŞ BIRAKMADILAR

İsrail ordusunun Gazze'de 122'sini tümüyle yıktığı 218 camiye zarar verdiği ve 3 kiliseyi hedef alarak yıkımına neden olduğu bildirildi. İsrail saldırılarında 65 bin konutun tamamen yıkıldığı, toplamda ise 290 bin konutun zarar gördüğü bilgisi paylaşıldı.