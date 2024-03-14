Katliama destek iddiası: ABD, İsrail’in Refah saldırısına ses çıkarmayacak!

14 Mart 2024 13:25 - Güncelleme : 14 Mart 2024 13:43

İşgalci İsrail'in Gazze Şeridi'nde gerçekleştirdiği saldırıları savaşın ilk gününden bu yana destek veren ABD ile ilgili bir iddia daha ortaya atıldı. ABD merkezli yayın kuruluşu Politico'nun aktardığı bilgilere göre; ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin Refah’a geniş çaplı bir saldırıdan kaçınması halinde, İsrail’in kentteki "üst düzey Hamas üyelerini hedef almasını” destekleyeceği öne sürüldü.

Politico, haberinde ABD’li 4 yetkilinin görüşüne yer verdi. Haberde; ABD'nin İsrail’e "topyekün savaştan ziyade 'terörle mücadele' operasyonlarına yakın bir planı destekleyebileceklerinin sinyalini verdiği" belirtildi.

"SALDIRI YAKIN DEĞİL..."

Haberde, bazı üst düzey Biden yönetimi yetkililerinin, İsrail'in yakın zamanda Refah'a yönelik büyük bir saldırı planına şüpheyle yaklaştığına dair işaretlere yer verilirken, ABD Savunma Bakanlığı yetkilisinin ise "İsrail'in güçlerini yeniden konumlandırması gerekebilirdi, ancak bu gerçekleşmedi. Bu yüzden saldırı yakın değil" şeklinde konuştuğu belirtildi.

Söz konusu yetkilinin, İsrail ordusunun Refah'ta "eylemde bulunmamasının İsrail’in ABD uyarılarını dikkate aldığının bir işareti olduğu" şeklinde bir değerlendirme yaptı. Haberde ise yetkilinin sözleri üzerine; İsrail’in Refah’a yönelik planlanan saldırısının, "ABD ile olan ittifakının durumunu etkileyeceği" yorumu yapıldı.

Yetkililer, Biden'ın İsrail'e silah gönderiminde herhangi bir kısıtlama getirmediğini belirtti, ancak İsrail ordusunun Refah'a kara saldırısı düzenlemesi halinde bu durumu yeniden gözden geçirebileceklerini ifade etti.

BIDEN 'KIRMIZI ÇİZGİMİZ' DEMİŞTİ...

Biden, MSNBC kanalında verdiği röportajda İsrail'in Refah'a kara saldırısı başlatmasının kendisi için bir "kırmızı çizgi" olduğunu ancak İsrail'i de terk etmeyeceğini söylemişti. İsrail Başbakanı'nı hedef alan Biden, Netanyahu'nun "İsrail'e artık faydadan çok zarar verdiğini" söylemişti. Netanyahu, Biden'ın eleştirilerine cevap vererek İsrail halkının çoğunluğunun izlediği politikayı desteklediğini ileri sürmüştü.