Katliamın 100. günü... Gazze'de tek gerçek ölüm! Soykırım sürüyor

15 Ocak 2024 06:27 - Güncelleme : 15 Ocak 2024 06:29

İsrail'in Gazze Şeridi'nde hastaneler, okullar, camiler ve kiliseleri de hedef aldığı yakın tarihin en yıkıcı ve kanlı saldırılarının üzerinden 100 gün geçti. İşgalci İsrail'in savaş suçlarına her gün yenilerini eklediği saldırılarda çoğunluğu çocuk ve kadın olmak üzere yaklaşık 24 bin Filistinli öldürüldü, en az 60 bin kişi yaralandı. İşe geride kalan 100 günün kısa kronolojiesi:

HAMAS BAŞLATTI, İSRAİL ÇULLANDI

Hamas, 7 Ekim'de İsrail'in Mescid-i Aksa ve Filistinlilerin kutsal değerlerine yönelik saldırılar ile İsrail'in işgal altındaki Filistin topraklarında sürdürdüğü insan hakları ihlallerine karşılık "Aksa Tufanı" adlı kapsamlı bir saldırı başlattı.

İsrail ordusu, aynı gün savaş durumu ilan ettiğini duyurup, Gazze Şeridi'ne yönelik yoğun hava saldırısı başlattı ve sonraki süreçte de Gazze'yi işgal etti.

İNSANİ İHTİYAÇLAR ENGELLENDİ

İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant, 9 Ekim'de yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi'nin tam kuşatmaya alınacağını ve bölgeye elektrik, gıda ve yakıt girişine izin verilmeyeceğini duyurdu.

İsrail güçleri, sonraki günlerde de Gazze'ye insani yardımların girişini engelledi; elektrik, gıda ve yakıt akışını kesti.

Batılı ülkelerin çoğu hariç olmak üzere uluslararası toplum, İsrail'in bölgeye gıda, elektrik ve yakıt akışını keserek savaş suçu işlediğini vurguladı.

NETANYAHU "ORTA DOĞU'YU DEĞİŞTİRİCEĞİZ" DEDİ

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze'ye saldırılarla "Orta Doğu'yu değiştireceklerini" iddia etti. Gallant da 10 Ekim'de yaptığı açıklamada, İsrail güçlerinin "tüm kısıtlamaları kaldırdığını ve tam taarruza" geçtiğini duyurdu.

Bu açıklamadan sonra İsrail, Gazze'ye hava saldırılarını şiddetlendirdi. Saldırılarda hedef gözetmeksizin yerleşim yerleri, hastaneler, okullar, camiler ve kiliseler vuruldu.

BATI'DAN İKİYÜZLÜ DESTEK

Başta ABD olmak üzere Batılı ülkeler, İsrail'in Gazze Şeridi'ne bombalar yağdırarak sivilleri katletmesini görmezden gelmenin ötesinde açıkça destekledi.

Washington yönetimi, İsrail'e destek için bölgeye uçak gemileri sevk etti. ABD, Gazze'de ateşkes çağrısında bulunan kararları veto ederek BMGK'yi "felç etti"

Gazze'de çoğunluğu kadın ve çocuk büyük sivil kayıplara ve Birleşmiş Milletler (BM) yetkilileri tarafından da teyit edildiği üzere İsrail'in defalarca işlediği savaş suçlarına rağmen BM Güvenlik Konseyinde (BMGK) veto yetkisi olan ABD, ateşkes çağrılarını veto ederek BMGK'yi işlevsiz hale getirdi.

1 HAFTALIK İNSANİ ARA

Ateşkes çağrısı yapan kararları veto eden ABD, bunun yerine "çatışmalara insani ara" verilmesini isteyince 16 Kasım'da Gazze'de çatışmalara "acil ve uzatılmış ara verilmesi" talep edilen karar tasarısı BMGK'de kabul edildi.

Karar sonrasında İsrail ile Hamas arasında varılan esir takası mutabakatı çerçevesinde çatışmalara 4 gün "insani ara" verilmesine ilişkin uzlaşma sağlandı.

Mutabakatın süresi daha sonra 3 gün daha uzatıldı. 24 Kasım'da uygulamaya giren mutabakat çerçevesinde, Gazze Şeridi'nde tutulan 81 İsrailli esire karşılık, İsrail hapishanelerindeki 240 Filistinli esir serbest bırakıldı.

İSRAİL YALANLARI İFŞA OLDU

Bu süreçte Hamas tarafından serbest bırakılan esirlerle ilgili görüntülerde, İsrailli esirlerin Hamas mensuplarına teşekkür ederek, el sallayarak vedalaştığı görüldü.

İsrailli esirlerin birçoğu daha sonra basına yaptığı açıklamada, kötü muameleye maruz kalmadıklarını belirtti. İsrail'in serbest bıraktığı Filistinli esirlerle ilgili görüntülerde ise birçoğunun yaralı ve bitkin halde olması dikkatleri çekti. Filistinli esirler, tutuldukları hapishanelerde ağır işkenceler gördüklerini açıkladı.

65 BİN TONU AŞKIN BOMBA

İsrail, "insani aranın" dolmasından sonra Gazze Şeridi'ndeki işgalini ve saldırılarını genişletti.

Gazze'deki hükümetin 13 Ocak'ta yayımladığı verilere göre, şu ana kadar Gazze Şeridi'ne, 65 bin tondan fazla bomba atan İsrail'in saldırılarında 439 bin evden 359 bini ya tamamen yıkıldı ya da hasar gördü.

Yerleşim yerlerinin, hastanelerin, okulların, üniversitelerin, tarihi cami ve kiliselerin, fabrikaların, alışveriş merkezlerinin adeta yok edildiği bombardımanlar sonucunda Gazze'deki sivil altyapı tahrip edildi.

TAŞ ÜSTÜNDE TAŞ KALMADI

Gazze Şeridi'nde 388 cami de ya tamamen yıkıldı ya da tahrip edildi. Bombardımanların hedefi olan 3 antik kilise büyük tahribata uğradı. 390 okul bombalanırken bunlardan 95'i tamamen yıkıldı.

İsrail güçlerinin saldırıları ve işgali nedeniyle Gazze Şeridi'ndeki 36 hastane 8'i hariç hizmet veremez duruma geldi. İsrail, siviller için "güvenli alan" ilan ettiği bölgeleri ABD'nin 1 tonluk bombalarıyla vurdu

İsrail güçleri, Gazze Şeridi'nde daha önce "güvenli alan" ilan ederek sivilleri yönlendirdiği Gazze'nin güneyini de bombaladı.

TOPLU KATLİAM BOMBASI ABD'DEN

ABD'nin The New York Times (NYT) gazetesi İsrail'in, Gazze'de siviller için güvenli olarak belirlediği alanlarda ABD'nin verdiği yüksek tahrip gücüne sahip yaklaşık 1 tonluk yüzlerce MK-84 bombası kullandığının tespit edildiği belirtildi. NYT, ABD'nin Gazze'de hastaneleri, okulları ve yerleşim yerlerini bombalayan ve on binlerce Filistinliyi öldüren İsrail'e, saldırıların başladığı ekim ayından 22 Aralık'a kadar 5 binden fazla MK-84 tipi bomba gönderdiğinin bilgisini verdi.

2 MİLYON KİŞİ YERİNDEN EDİLDİ

İsrailli siyasiler ve yetkililerin, son haftalarda Gazze Şeridi'ndeki Filistinlilerin göçe zorlanması yönünde açıklamaları bölgesel ve uluslararası kamuoyunda tepkilere yol açtı.

İsrail Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, "Suriye ve Ukrayna'daki gibi" Gazze'deki Filistinlilerin de göç ettirilmesi için çalışacakları tehdidinde bulundu.

İletişim Bakanı Shlomo Karhi de Gazze halkının, saldırıların sürdürülmesi yoluyla "gönüllü göçe" zorlanması gerektiğini söyledi. İsrail'in Gazze'de soykırıma varan saldırılarına açık destek veren ABD yönetimi de İsrail hükümetinin Gazzelileri tehcir politikasına karşı çıktı.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinin 13 Ocak'ta paylaştığı verilere göre, 2 milyon 300 bin insanın yaşadığı Gazze'de 2 milyon kişi yerinden edildi.

HRİSTİYANLARIN YOK EDİLME KORKUSU

İsrail güçlerinin bombardımanlarında 3 tarihi kilise yıkılırken Gazze'deki Hristiyanların kültürel mirası da hedef alınıyor.

Hristiyanların Gazze'de 2 bin yıldır var olduğunu ancak İsrail'in ağır saldırıları nedeniyle bu topluluğun yok olabileceğinden endişe duyduğunu belirten Filistinli rahip Mitri Raheb, "Yalnızca 75 günde Gazze'deki Hristiyan topluluğunun yüzde 3'ü öldürüldü." ifadelerini kullandı.

Başta ABD olmak üzere Batılı ülkeler, İsrail'in Hristiyanlara ve ibadethanelerine yönelik saldırılarına da ciddi tepki vermedi.

BASINI ÖLDÜREREK SUSTURUYORLAR!

İsrail'in saldırılarında Gazze Medya Ofisine göre, şu ana kadar 117 basın çalışanı yaşamını yitirdi. Buna göre, her gün en az 1 basın mensubu İsrail tarafından öldürüldü. İsrail, 7 Ekim'de saldırılarını başlatmasıyla gazetecileri hedef almaya da yöneldi. Gazeteciler, ayrıca İsrail tarafından tutuklama, sansür, aile üyelerinin öldürülmesi gibi olaylarla da karşı karşıya kaldı.