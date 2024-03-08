'Kendi ülken için savaşır mısın?' anketinden ilginç sonuçlar! Türkiye sıralamaya damga vurdu

08 Mart 2024 16:50 - Güncelleme : 08 Mart 2024 16:55

3. Dünya Savaşı söylentilerinin çoğalması ve ülkelerin savunma sanayi alanında yatırımları anket şirketlerini harekete geçirdi. Lover of Geography tarafından araştırılan ankette 'Kendi ülken için savaşır mısın?' sorusuna Avrupa ülkelerinden ilginç cevaplar çıktı. Ankete katılanların yüzde 27’lik bir kesim savaşmayacağını, geri kalan ise kararsız olduğunu belirtti.

TÜRKİYE YÜZDE 73'LE İLK SIRALARDA

Baltık ülkesi Finlandiya yüzde 74, Türkiye yüzde 73 ile ilk sıralarda yer alırken arkasından Ukrayna ve Rusya geliyor. Refah, özgürlük ve barışın başkentlerinden biri olan Finlandiya'da neden böylesine yüksek bir oranın çıktığı konusuna açıklık getirilmedi.

Sonunculuk ise Almanya, Hollanda, Belçika ve İtalya’ya ait. Fransa’nın %28, Büyük Britanya’nın %26, Almanya’nın ise %18’te sınıfta kaldığının altı çizildi.

KADINLARIN %52’Sİ, MÜSLÜMANLARIN YÜZDE 78’İ

Yaş grubu bazında en istekli aralık yüzde 66’yla 18-34 olarak kayda geçti. Kadınların çoğunluğu (%52) soruya evet cevabı verirken, erkeklerde bu oran %66’ya yükseliyor.

Din aidiyeti ölçüsüyle bakıldığında en yüksek oran Müslümanlarda: %78.

Onları sırasıyla şu dunu gruplar takip ediyor: Hindular yüzde 77, Budistler yüzde 66, Ateistler yüzde 57, Doğu ve Rus Ortodoksları yüzde 53, Katolikler yüzde 52, Protestanlar yüzde 48 ve Yahudiler yüzde 53.