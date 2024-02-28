Kendini yakan askerin arkadaşından skandal iddialar: Gizli belgeleri gördü...

28 Şubat 2024 09:34 - Güncelleme : 28 Şubat 2024 10:00

ABD'nin başkenti Washington'da Hava Kuvvetleri olarak görev alan Aaron Bushnell, İsrail Büyükelçiliği önünde kendini ateşe verdi. Bushnell'in son sözleri ise ''Özgür Filistin'' oldu. Dünya çapında yankı uyandıran bu eyleme dair ortaya atılan bir iddia ise okları yeniden ABD'ye çevirdi.

Bushnell'in arkadaşı, New York Post'a konuştu ve onun gizli belgelere tanık olduğunu anlattı. Arkadaşı, kendisini ateşe vermeden önce Gazze tünellerinde savaşan ABD kuvvetlerine ilişkin gizli bilgilere sahip oldu iddiasını öne sürdü.

''ABD FİLİSTİN'DEKİ SOYKIRIMLARA KARIŞTI''

Adı açıklanmayan isimden gelen bu iddia sahibinin Bushnell'in arkadaşı olduğu gazete tarafından doğrulandı. Arkadaşı, Bushnell'in işinin istihbarat verilerinin işlenmesi olduğunu bu yüzden işlediği şeylerin bir kısmının İsrail'in Gazze çatışmasıyla ilgili olduğunu söyledi.

İsrail'in Gazze'de Hamas'a karşı yürüttüğü savaşa atıfta bulunarak, ''Bana söylediği şeylerden biri, ABD ordusunun Filistin'de yaşanan soykırımlara karıştığıydı. Bana, karada birliklerimizin bulunduğunu ve çok sayıda Filistinliyi öldürdüklerini söyledi'' dedi.

NE OLMUŞTU?

ABD Hava Kuvvetlerinde aktif görevde olan 25 yaşındaki Bushnell, İsrail'in Washington Büyükelçiliği önünde "Artık soykırıma iştirak etmeyeceğim.", "Şimdi oldukça şiddetli bir protesto düzenleyeceğim ancak Filistinlilerin işgalcilerin elinde yaşadıkları karşısında benim eylemim çok da büyük bir şey değil." dedikten sonra başından aşağı benzin dökerek kendisini ateşe vermişti.

Kamuflaj elbisesi içindeki Bushnell, nefesi kesilene kadar "Filistin'e özgürlük!" diye bağırmıştı.

İsrail'in Washington Büyükelçiliği önünde kendisini yakan ve daha sonra yaşamını yitirdiği açıklanan Bushnell'in görüntüleri, sosyal medyada ve çeşitli platformlarda yayılmıştı.

Tunus'un Sidi Buzid kentinde 17 Aralık 2010'da zabıta tarafından tezgahına el konulması ve yetkililerce hakarete uğramasının ardından kendini ateşe veren üniversite mezunu 26 yaşındaki seyyar satıcı Buazizi, 23 yıl boyunca ülkeyi demir yumrukla yöneten Zeynel Abidin bin Ali'nin 14 Ocak 2011'de ailesiyle Tunus'tan kaçmasıyla sonuçlanan gösterileri başlatmıştı.