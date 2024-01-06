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    • 06 Ocak 2024 12:00 - Güncelleme : 06 Ocak 2024 12:03

    Kenya tüm ülkelere vize uygulamasını kaldırdı: İlk yolcular geldi

    Editör: Yusuf Özgür Bülbül / Kaynak: Anadolu Ajansı

    Kenya'ya vizesiz giriş uygulaması başladı. Kenya Göç İdaresi Genel Sekreteri Julius Bitok, vizesiz giriş yapan ilk yolcuların Jomo Kenyatta Havalimanı'na indiği bilgisini paylaştı.

    Kenya tüm ülkelere vize uygulamasını kaldırdı: İlk yolcular geldi
    Vize

    Kenya, ülkeye girişte vize muafiyetinin başladığını duyurdu. Ulusal basındaki habere göre, Kenya Göç İdaresi Genel Sekreteri Julius Bitok, vizesiz giriş yapan ilk yolcuların Jomo Kenyatta Havalimanı'na indiği bilgisini paylaştı.

    VİZESİZ DÖNEM BAŞLADI

    Bitok, ziyaretçilerin Elektronik Seyahat İzni (ETA) sistemini kullanarak Kenya'ya giriş yaptığını ve bu yolla vize almalarına gerek kalmadığını ifade etti.

    Şimdiye kadar yaklaşık 5 bin ETA başvurusunun olduğu bilgisini paylaşan Bitok, 2 binden fazla başvurunun onaylandığını duyurdu. Kenya Devlet Başkanı William Ruto, İngiltere'den bağımsızlığı kazanmalarının 60'ıncı yılı dolayısıyla 12 Aralık'ta düzenlenen törende 2024 itibarıyla ülkeye girişte vize şartını kaldıracaklarını duyurmuştu.

    Kenya, tüm ülkelere vize zorunluluğunu kaldırmasıyla 2027'de turist sayısını 4,5 milyona çıkarmayı hedefliyor.

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    Haberler>Dünya>Kenya tüm ülkelere vize uygulamasını kaldırdı: İlk yolcular geldi
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