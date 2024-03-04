Kerkük'te çirkin provokasyon! PKK'lı teröristlerin pankartını astılar
Irak Kerkük'te terör örgütü PKK, öldürülen teröristlerin fotoğrafının yer aldığı bir pankart astı. Türkmenlerin yoğun olduğu Kerkük'teki çirkin provokasyon bölge halkının ihbarı sonrası güvenlik güçlerinin pankartı kaldırmasıyla son buldu.
Irak’ta terör örgütü PKK, Türkmen nüfusunun yoğun olduğu Kerkük kentinin merkezinde ölen teröristlerin fotoğrafının yer aldığı pankart astı. Olay yerine gelen güvenlik güçleri pankartı kaldırdı.
ÇİRKİN EYLEM
Türkmen nüfusun yoğun olarak yaşadığı Irak’ın Kerkük kentinde terör örgütü PKK, çirkin bir eylem gerçekleştirdi.
ÖLEN TERÖRİSTLERİN BULUNDUĞU PANKARTI ASTILAR
Terör örgütü üyeleri, Türkmenlerin yoğun olarak yaşadığı Kerkük’ün merkezinde yer alan tarihi kalenin girişindeki parmaklıklara ölen teröristlerin fotoğraflarının bulunduğu bir pankart astı.
GÜVENLİK GÜÇLERİ PANKARTI KALDIRDI
Kerkük halkının ihbarı üzerine olay yerine gelen polis, asılan pankartı kaldırdı.
OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Posterlerin asılı olduğu yerlerde güvenlik güçleri konuşlandırılırken, eylemle ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.