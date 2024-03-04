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04 Mart 2024 20:29 - Güncelleme : 04 Mart 2024 20:45

Kerkük'te çirkin provokasyon! PKK'lı teröristlerin pankartını astılar

Irak Kerkük'te terör örgütü PKK, öldürülen teröristlerin fotoğrafının yer aldığı bir pankart astı. Türkmenlerin yoğun olduğu Kerkük'teki çirkin provokasyon bölge halkının ihbarı sonrası güvenlik güçlerinin pankartı kaldırmasıyla son buldu.

Editör: Furkan Günler / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kerkük&#039;te çirkin provokasyon! PKK&#039;lı teröristlerin pankartını astılar
PKK, Türkmen, Terörist

Irak’ta terör örgütü PKK, Türkmen nüfusunun yoğun olduğu Kerkük kentinin merkezinde ölen teröristlerin fotoğrafının yer aldığı pankart astı. Olay yerine gelen güvenlik güçleri pankartı kaldırdı.

ÇİRKİN EYLEM

Türkmen nüfusun yoğun olarak yaşadığı Irak’ın Kerkük kentinde terör örgütü PKK, çirkin bir eylem gerçekleştirdi.

Kerkük'te çirkin provokasyon! PKK'lı teröristlerin pankartını astılar - 1. Resim

ÖLEN TERÖRİSTLERİN BULUNDUĞU PANKARTI ASTILAR

Terör örgütü üyeleri, Türkmenlerin yoğun olarak yaşadığı Kerkük’ün merkezinde yer alan tarihi kalenin girişindeki parmaklıklara ölen teröristlerin fotoğraflarının bulunduğu bir pankart astı.

Kerkük'te çirkin provokasyon! PKK'lı teröristlerin pankartını astılar - 2. Resim

GÜVENLİK GÜÇLERİ PANKARTI KALDIRDI

Kerkük halkının ihbarı üzerine olay yerine gelen polis, asılan pankartı kaldırdı.

Kerkük'te çirkin provokasyon! PKK'lı teröristlerin pankartını astılar - 3. Resim

OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Posterlerin asılı olduğu yerlerde güvenlik güçleri konuşlandırılırken, eylemle ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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