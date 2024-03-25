Kirayı ödemek için başladıkları işle köşeyi döndüler! Şimdi paraya para demiyorlar

25 Mart 2024 10:34 - Güncelleme : 25 Mart 2024 10:53

Dünyanın en yalnız evi için teklif yağdı! Üstelik ulaşımı da çok zor

Dünyanın en yalnız evi için teklif yağdı! Üstelik ulaşımı da çok zor

Tessa ve Cole 2017 yılında ay sonunu getiremez, kirayı ödeyemez hale geldiler. Cole, tam zamanlı bir yazılım geliştiricisi olmasına rağmen işler yolunca gitmiyordu. Serbest fotoğrafçı olan Tessa ise bir dizi yan iş denemiş fakat başarılı olamamıştı. Son bir ek iş yapmak için harekete geçen çift, Adobe Ligthroom için fotoğraf filtreleri yapıp, satmaya başladılar.

FOTOĞRAF DÜZENLEME YAZILIMLARINI PİYASAYA SÜRDÜLER

Sadece birkaç hafta içinde geniş bir hayran kitlesine sahip olan ikili, kendi fotoğraf düzenleme yazılımlarını piyasaya sürmeye karar verdiler. Tessa o dönem çok uzun saatler çalıştıklarını, çok gözyaşı dökerek deneme yanılmayla yola çıktıklarını şu sözlerle anlattı:

"Muhtemelen akşam 10'dan gece 3'e kadar bu yazılımı geliştiriyorduk. "Çok fazla gözyaşı döktük, deneme yanılma yaşadık. 'Tamam, bu aptalca bir fikir. Asla işe yaramayacak' diye düşündük. Çünkü uzun süre gerçekten işe yaramasını sağlayamadık. Bu bir mücadeleydi."

''NİYETİMİZ KİRAYI ÖDEYEBİLMEKTİ''

Günde 18 saat çalıştıklarını söyleyen Cole, uygulamanın bu kadar başarılı olacağını hiç düşünmediğini söyledi:

"Bu işe bir iş olma niyeti olmadan başladık. Kira ödemek ve New York'ta hayatta kalmak için biraz ekstra gelir elde etmenin bir yoluydu."

Fakat bu iş onlar için gerçek bir mesleğe dönüştü ve ayda 2.2 milyon dolar kazanmaya başladılar. Şimdilerde 12 çalışandan oluşan küçük bir ekipleri de var.

''TUTARLI OLUN VE DEVAM EDİN''

Tessa'nın girişimcilere de bir önerisi var:

"Bir şeye başlama korkusu en zor kısım. Belki ilk fikriniz ya da ürününüz olmayacak, ama bir sonraki için bilmeniz gereken her şeyi öğreneceksiniz. Gerçekten fark ettik ki sadece tutarlı olmalı ve devam etmelisiniz.''