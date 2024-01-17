Kırgızistan'da Mi-8 askeri helikopteri düştü

17 Ocak 2024 09:52 - Güncelleme : 17 Ocak 2024 10:40

Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te, eğitim uçuşu sırasında Mi-8 askeri tipi helikopterin düştüğü belirtildi. Resmi haber ajansı Kabar'ın haberine göre, Kırgızistan Savunma Bakanlığına ait poligonda eğitim uçuşu yapan Mi-8 tipi askeri helikopter, iniş esnasında düştü.

Haberde, kazada yaralıların olduğu, olaya ilişkin inceleme başlatıldığı aktarıldı.

Kırgızistan Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, kazada 1 askerin hayatını kaybettiği, 8 kişinin de yaralandığı belirtildi. Yaralılardan 4'ünün yoğun bakıma alındığı, 1'inin durumunun ağır olduğu ifade edildi.

Kazanın nedenine yönelik inceleme başlatıldı.