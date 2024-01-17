17 Ocak 2024 09:52 - Güncelleme : 17 Ocak 2024 10:40
Kırgızistan'da Mi-8 askeri helikopteri düştü
Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te eğitim uçuşu esnasında Mi-8 askeri tipi helikopter düştü.
Editör: Berrak Arıcan / Kaynak: Anadolu Ajansı
Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te, eğitim uçuşu sırasında Mi-8 askeri tipi helikopterin düştüğü belirtildi. Resmi haber ajansı Kabar'ın haberine göre, Kırgızistan Savunma Bakanlığına ait poligonda eğitim uçuşu yapan Mi-8 tipi askeri helikopter, iniş esnasında düştü.
Haberde, kazada yaralıların olduğu, olaya ilişkin inceleme başlatıldığı aktarıldı.
Kırgızistan Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, kazada 1 askerin hayatını kaybettiği, 8 kişinin de yaralandığı belirtildi. Yaralılardan 4'ünün yoğun bakıma alındığı, 1'inin durumunun ağır olduğu ifade edildi.
Kazanın nedenine yönelik inceleme başlatıldı.