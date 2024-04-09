Kıtlık, orman yangını, kuraklık... Dünya tarihine geçti: En sıcak mart

09 Nisan 2024 11:27 - Güncelleme : 09 Nisan 2024 11:36

Dünya genelinde küresel ısınmanın etkileri artmaya devam ediyor. Avrupa Birliği Copernicus İklim Değişikliği Servisi (C3S), dünyanın şu ana kadarki en sıcak Mart ayını yaşadığını açıkladı. C3S verilerine göre ortalama sıcaklığın 14,14 santigrat derece kaydedildiği 2024 Mart ayı, 1850-1900 sanayi öncesi döneme kıyasla 1,68 derece daha sıcaktı.

Son 10 ayın önceki yıllara kıyasla sırasıyla sıcaklık rekoru kırdığı belirtilen açıklamada, Mart ayıyla birlikte sona eren 12 aylık sürecin ise gezegende şimdiye kadar kayıtlara geçen en sıcak 12 aylık dönem olduğu ifade edildi. Açıklamaya göre Nisan 2023'ten Mart 2024'e kadar küresel ortalama sıcaklık, sanayi öncesi dönem ortalamasının 1,58 santigrat derece üzerinde kayıtlara geçti.

İNSANLAR AÇIKLA KARŞI KARŞIYA KALDI

C3S Direktör Yardımcısı Samantha Burgess yaptığı açıklamada, "Bu, bizi oldukça endişelendiren olağanüstü kayıtlara sahip uzun vadeli bir trend. Her ay bu tür kayıtları görmek bize iklimimizin hızla değiştiğini gösteriyor" dedi.

Sıcaklık rekorları nedeniyle Venezuela'da Ocak-Mart ayları arasında rekor sayıda orman yangını meydana gelirken, Güney Afrika'da yaşanan kuraklık tarımı olumsuz etkileyerek milyonlarca insanı açlıkla karşı karşıya bıraktı.

Avrupa Birliği Copernicus İklim Değişikliği Servisi, yüksek sıcaklıkların temel nedeninin insan kaynaklı sera gazı emisyonlarındaki artış olduğunu belirtiyor. Sıcaklıkları artıran diğer faktörlerden birinin de Pasifik Okyanusu'nun doğusunda yüzey sularının ısınmasına yol açan El Nino hava olayı olduğu ifade ediliyor. Aralık-Ocak aylarında zirveye ulaşan El Nino hava olayının etkisini azaltmaya başlamasının yıl sonuna doğru sıcaklıkların düşmesine yardımcı olması bekleniyor.

C3S tarafından ocak ayında yayınlanan Küresel İklim Raporu'nda, 2023 yılının kayıtlara geçen en sıcak yıl olduğu belirtilerek, 2023'te ortalama küresel sıcaklığın sanayi öncesi dönem ortalamasının 1,48 derece üzerine kaydedildiği ifade edilmişti.