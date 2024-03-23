Kızıldeniz'de gerginlik tırmanıyor: Füzeli saldırıda gemi alevlere teslim oldu!

23 Mart 2024 22:35 - Güncelleme : 23 Mart 2024 22:41

Birleşik Krallık Deniz Ticareti Operasyonları (UKMTO)'dan yapılan açıklamada, Yemen'in Mocha kentinin batısında bir gemiye füze saldırısı gerçekleştiği ve geminin alev aldığı duyuruldu. Saldırıda can kaybı yaşanmazken, gemi mürettebatının güvende olduğu ve geminin bir sonraki limana doğru yoluna devam ettiği bildirildi.

SALDIRILAR ENDİŞEYE NEDEN OLUYOR

ABD ve İngiltere'nin bölgedeki varlığına rağmen artan saldırılar endişeye neden oluyor. Saldırının kim tarafından ve nereden gerçekleştirildiğine dair soruşturma başlatılırken, geminin ismi ve hangi ülkeye ait olduğu ise gizli tutuluyor.

UKMTO tarafından bugün yapılan açıklamada, Yemen’in Mocha kentinin 23 deniz mili batısında bir geminin füzeyle vurulduğu ve geminin alev aldığı belirtildi. Açıklamada, “Çıkan yangın mürettebat tarafından başarıyla söndürüldü. Tüm mürettebatın güvende olduğu bildirildi. Gemi bir sonraki limana doğru yoluna devam etmektedir” ifadeleri kullanıldı.

Füzenin kim tarafından ve nereden ateşlendiğine ilişkin soruşturma başlatıldığı kaydedilen açıklamada, geminin ismi ya da hangi ülkeye ait olduğu ise bildirilmedi.