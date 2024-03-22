22 Mart 2024 07:49 - Güncelleme : 22 Mart 2024 07:50
Kolombiya'da ambulans uçağı düştü: 4 ölü
Güney Amerika ülkesi Kolombiya'da ambulans uçağın düşmesi sonucu 4 kişi hayatını kaybetti.
Editör: Şule Altınel / Kaynak: Anadolu Ajansı
Yetkililer, Antioquia yönetim bölgesine bağlı Yarumal kasabasındaki dağlık alan düşen ambulans uçağın alev aldığını bildirdi.
Bölgeye çok sayıda arama kurtarma ekibi sevk edildi.
Kazada, 2 pilot, bir hemşire ve bir doktor yaşamını yitirdi.
Cordoba yönetim bölgesinden havalanan uçağın Medellin'e gitmek istediği bilgisi paylaşıldı.
Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı