Kolombiya'da ambulans uçağı düştü: 4 ölü

22 Mart 2024 07:49 - Güncelleme : 22 Mart 2024 07:50

Kolombiya'dan İsrail kararı: Tüm silah alımlarını askıya aldık

Kolombiya'dan İsrail kararı: Tüm silah alımlarını askıya aldık

Yetkililer, Antioquia yönetim bölgesine bağlı Yarumal kasabasındaki dağlık alan düşen ambulans uçağın alev aldığını bildirdi.

Bölgeye çok sayıda arama kurtarma ekibi sevk edildi.

Kazada, 2 pilot, bir hemşire ve bir doktor yaşamını yitirdi.

Cordoba yönetim bölgesinden havalanan uçağın Medellin'e gitmek istediği bilgisi paylaşıldı.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.