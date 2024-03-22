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Ramazan Vuslat
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22 Mart 2024 07:49 - Güncelleme : 22 Mart 2024 07:50

Kolombiya'da ambulans uçağı düştü: 4 ölü

Güney Amerika ülkesi Kolombiya'da ambulans uçağın düşmesi sonucu 4 kişi hayatını kaybetti.

Editör: Şule Altınel / Kaynak: Anadolu Ajansı
Kolombiya&#039;da ambulans uçağı düştü: 4 ölü

Yetkililer, Antioquia yönetim bölgesine bağlı Yarumal kasabasındaki dağlık alan düşen ambulans uçağın alev aldığını bildirdi.

Bölgeye çok sayıda arama kurtarma ekibi sevk edildi.

Kazada, 2 pilot, bir hemşire ve bir doktor yaşamını yitirdi.

Cordoba yönetim bölgesinden havalanan uçağın Medellin'e gitmek istediği bilgisi paylaşıldı.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı
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