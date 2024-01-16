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16 Ocak 2024 08:14 - Güncelleme : 16 Ocak 2024 08:14

Kolombiya'da otoyolda toprak kayması: Ö lenlerin sayısı 39'a çıktı

Kolombiya'nın Choco yönetim bölgesindeki otoyolda 13 Ocak'ta meydana gelen toprak kaymasında hayatını kaybedenlerin sayısı 39'a çıktı.

Editör: Şule Altınel / Kaynak: Anadolu Ajansı
Kolombiya&#039;da otoyolda toprak kayması: Ö lenlerin sayısı 39&#039;a çıktı

Kolombiya Ulusal Afet Risk Yönetimi Biriminden (Ungrd) yapılan açıklamada, Quibdo-Medellin otoyolundaki faciada ölenlerin sayısının arttığı duyuruldu.

Yaşamını yitirenlerin sayısının 39'a çıktığı ifade edilen açıklamada, kayıp kişilere ulaşılması için çalışmaların devam ettiği bildirildi.

Beraberindeki yerel yetkililerle otoyolu ziyaret eden Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, toprak kaymasında ölenlerin ailelerine baş sağlığı dileğinde bulundu.

Kurbanların ailelerine her türlü desteği vereceklerini dile getiren Petro, olaydan büyük üzüntü duyduklarını kaydetti.

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