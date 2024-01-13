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13 Ocak 2024 08:50 - Güncelleme : 13 Ocak 2024 08:55

Kolombiya'da toprak kayması: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Kolombiya'nın Choco yönetim bölgesindeki otoyolda meydana gelen toprak kaymasında çok sayıda kişi hayatını kaybederken, onlarca kişi yaralandı.

Editör: Berkay Alptekin / Kaynak: Anadolu Ajansı
Kolombiya&#039;da toprak kayması: Çok sayıda ölü ve yaralı var
Kolombiya, Toprak Kayması

Choco'ya bağlı Carmen de Atrato kasabası yakınındaki otoyolda, şiddetli yağışlar sonucu toprak kayması yaşandı. Olayda, 18 kişi yaşamını yitirdi, 35 kişi yaralandı. Antioquia Valisi Andres Julian Rendon, yaptığı açıklamada, arama kurtarma ekiplerinin bölgeye intikal ettiğini, çok sayıda kişinin toprak altında kaldığını belirtti.

Kolombiya Cumhurbaşkanı Yardımcısı Francia Marquez de sosyal medya hesabı X'teki paylaşımında, olayı yakından takip ettiklerini bildirdi.

DÜŞÜNÜLENDEN ÇOK DAHA FAZLA KİŞİ TOPRAK ALTINDA OLABİLİR

Acil Durum Merkezinden yapılan duyuruda ise aynı anda çok sayıda toprak kayması ihbarı alındığını ve düşünülenden çok daha fazla kişinin toprak altında olabileceği kaydedildi. Yetkililerden yapılan açıklamada, arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği bilgisi paylaşıldı.

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