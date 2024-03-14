Komşu ülke karıştı! Doktorlar sokağa indi

14 Mart 2024 19:25 - Güncelleme : 14 Mart 2024 19:30

Atina'daki Evangelismos Hastanesi'nde toplanan göstericiler, sloganlar attı, mesai dışı rutin ameliyat yapma uygulamasına karşı olduklarını dile getirerek seslendirini duyurmaya çalıştı.

Göstericiler tarafından okunan bildiride, sağlık sisteminin bu uygulamayla özelleştirildiği belirtilerek, "Sağlık sistemine erişim herkesin hakkı." ifadelerine yer verildi.

Ayrıca bildiride, devlet hastanelerinde çalışan doktorların hiçbir zaman hastaları müşteri olarak görmeyecekleri vurgulandı.

SAĞLIK BAKANI DA PROTESTOLARIN HEDEFİNDEYDİ

Yunanistan Sağlık Bakanı Adonis Georgiadis, dün mesai dışı ilk ameliyatın yapıldığı Selanik'teki Papageorgiu Hastanesi'ni ziyareti sırasında bir kişinin sözlü protestosuna maruz kalmıştı.

Protestocu, "Sağlık hizmetleri ticari bir ürün değil. Toplumun refahı ve sağlığı için sunulması gerek." demişti.

Yerel medyada çıkan haberlerde, mesai dışında gerçekleştirilen ameliyatların ücretleri 300 ile 2 bin avro arasında değiştiği, bu ameliyatların Selanik'teki Papageorgiu, Agios Pavlos ve Ahepa, Atina'daki Genimata ve Dedeağaç ile Kavala hastanelerinde yapılacağı ifade edilmişti.