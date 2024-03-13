Komşu ülkeden sonra bir ülke daha karar verdi: Kadınlar askere alınıyor

13 Mart 2024 16:33 - Güncelleme : 13 Mart 2024 16:37

Danimarka Başbakanı Frederiksen, Dışişleri Bakanı Lars Lökke Rasmussen ve Savunma Bakanı Troels Lund Poulsen, başkent Kopenhag'da düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Hükümetin "cinsiyetler arasında tam eşitlik" felsefesinin benimsenmesini istediğini dile getiren Frederiksen, "Savaş istediğimiz için yeniden silahlanmıyoruz. Savaştan kaçınmak istediğimiz için yeniden silahlanıyoruz." ifadesine yer verdi.

Frederiksen, ülkedeki zorunlu askerlik hizmetine kadınları da dahil ederek hizmet süresini 4 aydan 11 aya çıkarmayı hedeflediğini böylelikle askerlik yapan gençlerin sayısını artırmak istediklerini ifade etti.

RUSYA, BİR TEHDİT DEĞİL

Savunma Bakanı Poulsen ise Avrupa'daki güvenlik politikası durumunun giderek daha ciddi hale geldiğini ve bunun dikkate alınması gerektiğini vurguladı.

Kadınları da içeren daha geniş bir asker alımına ihtiyaç olduğunu, bunun "daha çok yönlü ve daha eksiksiz bir savunma" oluşturacağını ifade eden Poulsen, bu sistemin yürürlüğe girebilmesi için yasada değişikliklerin yapılması gerektiğine dikkati çekti.

Dışişleri Bakanı Rasmussen, Rusya'nın Danimarka için bir tehdit oluşturmadığını belirterek, "Ancak kendimizi bunu gelip yapabilecekleri bir pozisyona da sokmayacağız." ifadesini kullandı.

HÜKÜMETİN HEDEFİ 5 BİN ASKER

Resmi rakamlar, Danimarka'da şu anda temel eğitim gören 4 bin 700 askere ek olarak 9 bin profesyonel askerin bulunduğunu gösterirken, hükümet, temel eğitim gören asker sayısını 300 artırarak 5 bine tamamlamak istiyor.

Danimarka'da halihazırda kadınlar gönüllü olarak orduya katılabilirken, yeterli sayıda gönüllü bulunduğu için erkekler kura sistemiyle çağırılıyor ve yasal olarak 4 ay askerlik yapıyor.

YUNANİSTAN'DA DA GÜNDEM AYNI

Yunanistan Genelkurmay Başkanlığının 8 Mart Dünya Kadınlar günü için düzenlediği etkinlikte konuşan Savunma Bakanı Nikos Dendias, nüfusun neredeyse yarısını askerlikten muaf tutmanın "tutarsız" olduğunu ifade etmişti. Dendias, bu çerçevede kadınların gönüllü olarak askerlik hizmeti yapması üzerinde çalışmalar olduğunu açıklamıştı.

Konuya ilişkin yasanın Yunanistan'da aslında 1977'den beri var olduğunu belirten Dendias, "Soru, kadınların gönüllü askerliği için bu öngörüyü nasıl uygulayacağımız. Gelecek haftalarda Silahlı Kuvvetlerin lider isimleriyle, ülkemizin insan gücünü sadece silahlı kuvvetler personeli temelinde değil, gönüllü asker temelinde de nasıl en iyi şekilde değerlendirebileceğimize ilişkin görüşümüzü açıklayacağız" ifadelerine yer vermişti.