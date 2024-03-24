Komşudaki eylem NATO'ya dokundu! Tankları taşıyan tren durduruldu

24 Mart 2024 18:51 - Güncelleme : 24 Mart 2024 18:51

Yunanistan Komünist Partisi (KKE) üyesi bir grup, Dedeağaç kentinde tren raylarının üzerinde savaş karşıtı protesto gerçekleştirdi. Eylemciler, "Dedeağaç emperyalistlerin kalesi değil, halkların limanıdır" şeklinde slogan attı.

Tren yolu üzerine barikat kuran eylemciler, ABD ve NATO'ya ait tankları taşıyan treni durdurarak geçişine engel oldu. Filistin bayraklarının da taşındığı eylemde bir gösterici, trende bulunan tankın üzerine çıkarak "Katiller, evlerinize dönün." yazdı.

DEDEAĞAÇ ALTERNATİF BİR ROTA HALİNE GELMİŞTİ

Türkiye ve Bulgaristan sınırları yakınındaki Dedeağaç, Ukrayna savaşıyla birlikte NATO askeri teçhizatının Romanya ve Bulgaristan üzerinden Doğu Avrupa'ya sevkiyatında alternatif rota haline gelmişti.