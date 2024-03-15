Kopan uçak kapısı ölümle burun buruna getirdi: Boeing'in başı dertte

15 Mart 2024 14:15 - Güncelleme : 15 Mart 2024 14:24

ABD merkezli havayolu şirketi Boeing'in uçaklarında yaşanan sorunlar şirketi gündemden düşürmezken şimdi de bir yenisi eklendi. Geçtiğimiz aylarda rutin seferi sırasında kapısı düşen Boeing'in MAX 737 model uçağında bulunan yolcular şirkete art arda dava açmaya başladı.

ABD merkezli Alaska Havayolları'nın Boeing MAX 737 model uçağı ile 5 Ocak'ta gerçekleşen bir uçuşunda uçağın kapısının düşmesi sonrası Boeing'in uçaklarının üretim süreçleriyle ilgili büyük endişeler gün yüzüne çıkmıştı.

TÜRK HAVA YOLLARI UÇUŞLARI ASKIYA ALMIŞTI

ABD'de MAX 737 model 171 uçağın uçuşları ani kararla durdurulmuştu. Türk Hava Yolları'da (THY) filosunda bulunan aynı model beş uçağın uçuşlarını askıya aldığını bildirmişti.

İncelemeye alınan uçaklarda endişeleri artıran "gevşek civata" sorunun tespit edilmişti. ABD Federal Havacılık İdaresi'nin (FAA) 737 MAX uçaklarının üretim sürecine yönelik başlattığı incelemede 89 testten 33'ü başarısızlıkla sonuçlanmıştı.

Öte yandan, ABD'deki Boeing uçakları farklı sorunlarla art arda acil inişler gerçekleştirmişti.

ÖLÜMLE BURUN BURUNA GELDİLER

Ocak ayında kapısı kopan ve acil iniş yapan uçaktaki 7 yolcunun Alaska Airlines'a ve Boeing'e dava açmaya hazırlandığı bildirildi. Kopan gövde parçasının hemen yanındaki koltukta oturan Cuong Tran adlı yolcuda davacılar arasında yerini aldı.

Uçağa dolan hava akımıyla cep telefonunu, çorapları ve ayakkabılarını kaybeden Tran, emniyet kemeri sayesinde binlerce metre aşağıya düşmekten kurtulduğunu dile getirdi.

Avukatlar, kapısı düşen uçakta bulunan 7 yolcunun olaydan etkilendiğini, yaralandığını ve ölümle burun buruna geldiğini aktardı.

Daha önce de Boeing'e dava açan uçaktaki yolcular 1 milyar dolar tazminat talep etmişti. Birçok yolcu olay sırasında kabinde basıncın çok hızlı bir şekilde düştüğünü ve oksijen maskelerinin de çalışmadığını savunuyor.

Boeing'in 737 Max 8 modeli uçaklarında 2018 ve 2019 yıllarında gerçekleşen kazalarda 346 kişi yaşamını yitirmişti.