Körfez ülkesinde ilginç görüntüler: Lüks araçlar böyle tahliye edildi!

20 Nisan 2024 20:35 - Güncelleme : 20 Nisan 2024 20:40

Isparta'da minibüs devrildi: Ölü ve çok sayıda yaralı var!

Isparta'da minibüs devrildi: Ölü ve çok sayıda yaralı var!

Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) son 75 yılın en yüksek yağış miktarı görülürken, aracı sel sularına kapılan kişiler zor anlar yaşadı. Körfez ülkesini vuran şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiledi.

Dubai kentinde devam eden şiddetli sağanak yağışlar, kenti sel felaketine sürükledi. Yetkililer, bölgede son 75 yılın en yüksek yağış miktarının görüldüğünü açıkladı.

SULAR EVLERİ, YOLLARI VE İŞ YERLERİNİ KAPLADI

Yağmur, evleri, yolları ve iş yerlerini sular altında bırakarak büyük maddi hasara yol açtı. Sular altında kalan bazı evlerde mahsur kalanlar, kurtarma ekipleri tarafından tahliye edildi. Sel sularının ulaştığı yollar ise trafiği aksattı ve bazı iş yerlerinin de kapanmasına neden oldu.

EĞİTİM VE UÇUŞLARDA AKSAMALAR YAŞANDI

Şiddetli yağışlar nedeniyle Dubai'de okullarda eğitime ara verildi. Ayrıca, etkisini artıran sağanak yağış nedeniyle Dubai Uluslararası Havalimanı'nda da bazı uçuşlarda aksamalar meydana geldi.

LÜKS ARAÇLAR ÖZEL BOTLARLA KURTARILDI

Dubai'de sel lüks araçları da etkiledi. Milyonlarca liralık araçlar, sel sularına kapılma tehlikesi nedeniyle özel botlarla tahliye edildi. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, botlara yüklenen lüks araçlar dikkat çekti.