Korkunç olay! 1,3 milyon dolar için bacaklarını kestirdi!

21 Mart 2024 02:21 - Güncelleme : 21 Mart 2024 02:21

Tayvan'da genç bir adam 1,3 milyon dolarlık sigorta ödemesi almak için bacaklarını dondurdu.

Tayvan Ceza Soruşturma Bürosu yaptığı açıklamada, 23 yaşındaki bir gencin bacaklarını 10 saatten uzun süre "kuru buz dolu bir kovaya daldırarak" iki bacağını da dondurarak kesilmesine neden olduğu bildirildi.

Soruşturmayı yürüten yetkililer, genç adamın arkadaşının çetelerin peşinde olduğunu söyleyerek onu sigorta dolandırıcılığı yapmaya ikna ettiğini söyledi.

ÇORAP İZİ OLMAMASI ELE VERDİ

Genç adam hastaneye kaldırılıp ameliyata alındıktan sonra, sağlık personeli ayaklarında donma olduğunu ancak "çorap veya ayakkabı izi olmadığını" ve yaralanmaların "düzgün ve simetrik" olduğunu söyledi.

Bir başka şüphe de soğuk bir günde yaptığı bir gezi sırasında donma tehlikesi geçirdiği yönündeki iddiasıyla ilgiliydi. Savcılar, o günkü sıcaklığın donmaya neden olacak sıcaklığa yakın olmadığını belirtti.

OLAYDAN ÖNCE SİGORTA YAPTIRMIŞ

Genç adamın olaydan birkaç gün önce çok sayıda yüksek meblağlı hayat, seyahat ve kaza sigortası poliçesi satın aldığı belirtildi.

Bacakları kesilen adam ve arkadaşı hakkında soruşturma başlatıldı ve evine baskın düzenleyen polis plastik kova, sigorta belgeleri, kuru buz kutusu, sekiz cep telefonu ve bir tablet bilgisayar ele geçirdi.

Tayvan Ceza Soruşturma Bürosu tarafından yapılan açıklamaya göre 17 Ocak'ta tutuklanan ikili dolandırıcılık, ağır yaralamaya yardım ve yataklıktan suçlu bulundu.