Korkunç vahşet! İsrail güçleri öldürdükleri Filistinlilerin üzerinden araçla geçti

09 Ocak 2024 17:51 - Güncelleme : 09 Ocak 2024 18:17

Filistin, İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın Tulkerim kentinde vurduğu Filistinlinin cesedinin üzerinden araçla geçmesine tepki gösterdi. Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "İşgal güçlerinin işgal altındaki Batı Şeria'da işlediği yargısız infazları ve İsrail askeri aracının Tulkerim'de bir şehidin naaşının üzerinden geçerek işlediği belgelenen korkunç vahşeti en güçlü ifadelerle kınıyoruz." denildi.

“BENZERİ GÖRÜLMEMİŞ”

Açıklamada, "Faşist, sömürgeci ve ırkçı bir zihniyet ile benzeri görülmemiş bir ahlaki çöküşün" ifadesi olarak nitelendirilen söz konusu suçun, İsraillilerin "Filistinlilerin ana vatanındaki varlığını inkar eden kin, nefret ve aşırılık kültürünün" dışa vurumu olduğuna işaret edildi.

“IRKÇI KIŞKIRTMANIN SONUCU”

"Bu iğrenç suç, tüm Filistinlileri öldürülmesi gereken şüpheliler olarak gören aşırı sağcı İsraillilerin uyguladığı ırkçı kışkırtmanın sonucudur." ifadesine yer verilen açıklamada, dün işlenen bu vahşi suçun, "İsrail güçlerinin ve yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin Filistin halkına yönelik işlediği suçlar dizisinin bir halkası olduğu ve sonuncusu olmadığı" vurgulandı.

Bakanlık açıklamayla birlikte, İsrail askerlerinin araçlarıyla öldürdükleri Filistinlinin cesedinin üzerinden geçerkenki görüntülerinin yer aldığı bir video da yayınladı.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, dün akşam Tulkerim'deki baskında, Yusuf Ali el-Huli (22), Ahid Selman Musa (23) ve Tarık Emced Şahin'in (24) İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu öldürüldüğü bildirilmişti.

İsrail güçlerinin, öldürülen Filistinlilerden birinin üzerinden askeri araçla geçtiğini gösteren görüntüler ortaya çıkmıştı.