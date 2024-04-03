Tgrt Haber
Ramazan Vuslat
Ramazan Vuslat
Haberler>Dünya>Korkusuz hırsız! Bisikleti akılalmaz yöntemle güpegündüz çaldı
03 Nisan 2024 14:28 - Güncelleme : 03 Nisan 2024 15:06

Korkusuz hırsız! Bisikleti akılalmaz yöntemle güpegündüz çaldı

Kapüşonlu hırsız güpegündüz akülü elektrikli taşlama makinesi çıkarmadan önce bisiklete doğru yürürken görülüyor. Utanmaz hırsızlık olayı dün sabah Londra'nın doğusundaki Shoreditch'te Redchurch Caddesi üzerinde gerçekleşti.

Editör: Berkay Alptekin / Kaynak: tgrthaber.com.tr / Çeviri

Küstah ve korkusuz bisiklet hırsızı güpegündüz çaldığı bisikletle uzaklaşmadan önce aküyle çalışan bir avuç taşlama makinesi kullanarak kilidi sadece iki saniyede kesiyor.

Londra'nın doğusundaki Shoreditch'te Redchurch Caddesi üzerinde güpegündüz gerçekleşen hırsızlık olayı akıllara durgunluk verdi. Bir adam, kimselere aldırış etmeden kilidi kesti ve bisikleti çalıp yoluna devam etti.

Görgü tanıkları şok edici suçu cep telefonuyla anbean kaydetti.

Korkusuz hırsız! Bisikleti akılalmaz yöntemle güpegündüz çaldı - 2. Resim

"DAHA ZOR OLMALI"

Bölge sakinlerinden 55 yaşındaki Alistair Burton, "Akülü avuç taşlama makinelerine yasal olarak erişmek, ruhsatlı bir ateşli silaha sahip olmaktan daha zor olmalı." ifadelerini kullandı.

Bir başka bölge sakini de, "Adam hazırlıklı gelmiş" diye şaka yaptı.

Korkusuz hırsız! Bisikleti akılalmaz yöntemle güpegündüz çaldı - 3. Resim

Kaynak: tgrthaber.com.tr / Çeviri
Ödemeler öne çekildi! Bakan Göktaş duyurdu: Türkiye Aile Destek Programı paraları hesaplara geçiyorSon dakika! PFDK, olaylı Trabzonspor-Fenerbahçe maçının cezalarını açıkladı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...