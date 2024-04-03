Korkusuz hırsız! Bisikleti akılalmaz yöntemle güpegündüz çaldı

03 Nisan 2024 14:28 - Güncelleme : 03 Nisan 2024 15:06

Özel uçağı çalan evsiz adamın savunması hükümeti bile şoke etti

Özel uçağı çalan evsiz adamın savunması hükümeti bile şoke etti

Küstah ve korkusuz bisiklet hırsızı güpegündüz çaldığı bisikletle uzaklaşmadan önce aküyle çalışan bir avuç taşlama makinesi kullanarak kilidi sadece iki saniyede kesiyor.

Londra'nın doğusundaki Shoreditch'te Redchurch Caddesi üzerinde güpegündüz gerçekleşen hırsızlık olayı akıllara durgunluk verdi. Bir adam, kimselere aldırış etmeden kilidi kesti ve bisikleti çalıp yoluna devam etti.

Görgü tanıkları şok edici suçu cep telefonuyla anbean kaydetti.

"DAHA ZOR OLMALI"

Bölge sakinlerinden 55 yaşındaki Alistair Burton, "Akülü avuç taşlama makinelerine yasal olarak erişmek, ruhsatlı bir ateşli silaha sahip olmaktan daha zor olmalı." ifadelerini kullandı.

Bir başka bölge sakini de, "Adam hazırlıklı gelmiş" diye şaka yaptı.