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    • 04 Ocak 2024 06:33 - Güncelleme : 04 Ocak 2024 07:05

    Kosta Rika'da 2023'te "cinayet rekoru" kırıldı

    Editör: Şule Altınel / Kaynak: Anadolu Ajansı

    Orta Amerika ülkesi Kosta Rika'da, 2023'te ülke genelinde 907 kişinin öldürülmesi, ülkede bir yılda işlenmiş en yüksek cinayet sayısı olarak kayıtlara geçti.

    Kosta Rika&#039;da 2023&#039;te &quot;cinayet rekoru&quot; kırıldı
    Cinayet

    Kosta Rika Adli Soruşturma Örgütü'nün (OIJ) raporuna göre, ordusu olmayan ülkede, çeteler arası çatışmalar nedeniyle çok sayıda kişi hayatını kaybetti.

    Raporda, 907 kişinin öldürüldüğü 2023'ün ülke tarihinde ulaşılmış en ölümcül yıl olduğu bildirildi.

    Kosta Rika'da 2022'de 654 kişi öldürülürken, bu yıl 900'lü rakamlara ulaşılması ülkede endişelere yol açtı.

    Nüfusu 5 milyonu aşan ülkede, güvenlik önlemleri yeniden masaya yatırılırken özellikle Orta Amerika'nın en güvenli ülkesi imajı ise korunmaya çalışılıyor.

    Haberler>Dünya>Kosta Rika'da 2023'te "cinayet rekoru" kırıldı
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    cinayet
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